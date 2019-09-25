Збитки «Рівнегазу» цього року сягнуть 165 млн грн



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За останні три роки через низьку заробітну плату з підприємства звільнилося понад 900 кваліфікованих працівників

У 2019 році сума збитків АТ «Рівнегаз» становить 165 мільйонів гривень. Поточний рік стане третім поспіль, коли для АТ «Рівнегаз» діє економічно необґрунтовані тариф. За цей час загальна сума збитків компанії досягла 355,7 млн грн.

Як зазначають у компанії, спровокована НКРЕКП фінансова криза призвела до того, що в Рівненській області повністю замортизовані 279 кілометрів газопроводів, 46 ГРП, 550 ШРП, 636 станцій катодного захисту. Якщо не вкладати кошти, кількість замортизованих об’єктів лише зростатиме.

За останні три роки через низьку заробітну плату з підприємства звільнилося понад 900 кваліфікованих працівників. Особливо болісно це відображається на аварійно-диспетчерській службі, яка першою реагує на виклики абонентів та ліквідовує аварійні ситуації. За три роки з АДС через значне навантаження та недостатнє фінансування служби звільнилися майже 50 фахівців. Наразі у компанії понад 220 вакансій.

Причина критичного стану мереж - збитковий тариф на розподіл газу. За 3 роки їх дії збитки компанії склали 355,7 млн грн, а всього по галузі - 20 млрд грн. Недостатнє фінансування ремонту та модернізації газорозподільної системи може призвести до аварійних ситуацій, перебоїв з газопостачання і навіть загрози безпеки споживачів. Вихід із такої невтішної ситуації – зміна дискримінаційних тарифів, що в три рази нижчі економічно обгрунтованого рівня.

Середній місячний платіж за послуги розподілу у 2018 році по Рівненській області склав 75,70 грн на одне домогосподарство, що нижче витрат на мобільний зв'язок та інтернет.

У зв'язку з цим АТ «Рівнегаз» наголошує на необхідності наступних кроків з боку НКРЕКП: довести розмір тарифу до економічно обґрунтованого рівня та компенсувати операторам ГРМ завдані збитки і затвердити нову модель тарифу на розподіл, яка передбачає рівномірну оплату послуг операторів ГРМ впродовж всього року.

Згідно з даними дослідження Київського міжнародного інституту статистики, 74% споживачів вказали, що хотіли б, щоб плата за послугу з доставки енергоресурсів до їх осель була незмінною протягом року. А це є підтвердженням такого рішення проблеми, що склалася.