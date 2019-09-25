На різних енергоринках діють аналогічні «Роттердам+» формули ціноутворення, - Трохимець



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Президент Асоціації енергетики України Олександр Трохимець

Експерт зазначив, що аналогічні «Роттердам+» формули діють в Україні на газовому ринку, ринку нафтопродуктів, ядерного палива

Аналогічні «Роттердам+» формули діють в Україні на газовому ринку, ринку нафтопродуктів, ядерного палива. Про це заявив президент Асоціації енергетики України Олександр Трохимець в інтерв’ю журналістам.

«Що стосується газу, то існує формула «Дюссельдорф+», це з прив’язкою до біржі в Дюссельдорфі, так званого німецького хабу. Незалежно від того, де цей газ, звідки він береться, або він видобувається на території України, або імпортується з Росії чи з інших місць. І, до речі, саме введення формули «Дюссельдорф+» зробило «Нафтогаз» надприбутковим підприємством. Що стосується ядерного палива, то дійсно існує також так звана схема, її, умовно кажучи, можна назвати «Цюрих+», - пояснив Трохимець.

Аналогічна ситуація і на ринку нафтопродуктів, які експортуються чи виробляються в Україні. «Наприклад, мазут виробляється на одному тільки підприємстві нафтопереробному в Україні, яке єдине функціонуюче», - зазначив експерт.

Нагадаємо, 24 березня 2017 року НАБУ відкрило кримінальне провадження, в рамках якого розслідує дії членів НКРЕКП, які затвердили формулу «Роттердам +». 8 серпня 2019 року детективи НАБУ повідомили про підозру шести особам по так званій справі «Роттердам +», жоден з них не був взятий під варту. Пізніше в офіційній відповіді НАБУ на запит Інформбюлетеня ICC Ukraine повідомлялось, що у бюро немає претензій до індексу API2 в основних портах Західної Європи, як базового орієнтира для визначення ціни на вугілля в Україні за формулою «Роттердам +».

Методологія розрахунку оптової ринкової ціни електроенергії (відома як формула «Роттердам+») затверджена НКРЕКП 3 березня 2016 року. Відповідно до неї вугільна складова в тарифі на електроенергію була заснована на котируваннях вугільного хабу ARA (Амстердам-Роттердам-Антверпен). З 1 липня 2019 року у зв'язку з введенням в Україні нового ринку електроенергії, дія формули «Роттердам +» припинилася.