«Зелені» інвестори поскаржилися в Енергоспівтовариство на плани вводити тимчасові адміністрацій на енергопідприємствах

«Зелені» інвестори вважають, що законопроект про тимчасові адміністрацій на енергопідприємствах погіршує інвестиційний клімат України

«Зелені» інвестори б'ють на сполох через наміри Міненерго

Запропонований Міністерством енергетики законопроєкт про введення тимчасових адміністрацій на електростанціях загрожує енергетичній безпеці України, повідомляє Українська вітроенергетична асоціація.

Як зазначається, 31 грудня 2021 року Міністерство енергетики України з копією відповідним органам влади отримало офіційну позицію профільних асоціацій з ВДЕ щодо Законопроєкту про введення тимчасових адміністрацій у разі загрози порушення безпеки постачання електричної енергії.

У своїй розширеній позиції, асоціації висловили занепокоєння щодо даного Законопроєкту, оскільки, у разі його прийняття, він матиме негативний вплив на енергетичну галузь.

Асоціації вказують, що це пояснюється низкою недоліків.

Зокрема, законопроект несе значні ризики порушень прав власників об'єктів енергетики та суперечить основоположним принципам українського та міжнародного права; суперечить Угоді про Асоціацію з ЄС, Енергетичній Хартії та acquis ЄС; порушує положення Угод про взаємний захист інвестицій та несе загрозу арбітражів проти України.

Окрім того, законопроєкт погіршує інвестиційний клімат та інвестиційну привабливість України; порушує незалежність Регулятора (НКРЕКП) та наділяє Міненерго невластивими йому функціями; містить корупціогенні фактори; спотворює та усуває ринкову конкуренцію та нівелює всі досягнення лібералізації ринку.

Асоціації вважають, що у правовій державі з ринковою економікою «такі закони не повинні прийматись».

В повідомленні підкреслюється, шо англійську версію даної позиції також було надіслано до Енергетичного Співтовариства, Голови делегації ЄС в Україні, Послів Великобританії, Італії, Канади, Німеччини, США, Франції та Японії.