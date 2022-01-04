«Промисловий безвіз» із ЄС. Уряд дав оцінку планам Зеленського

Україна вже кілька років домагається угоди про так званий промисловий безвіз з ЄС

Президент заявляв, що Україна має намір підписати з Європейським Союзом так званий промисловий безвіз на наступному саміті Україна-ЄС

Віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина заявила, що угода про «промисловий безвіз» із Європейським Союзом не буде укладена у 2022 році. Про це вона сказала в інтерв'ю агентству «Інтерфакс-Україна».

«Ні. Я пропоную повернутися до цього питання ближче до літа 2022 року, тоді я зможу назвати конкретні дати», – відповіла Стефанішина на запитання, чи укладе Україна угоду про «промисловий безвіз» на наступному саміті Україна-ЄС у 2022 році.

За її словами, влітку поточного року завершуватиметься робота місій, які оцінюють готовність України до укладення угоди, і після їх завершення уряд зможе ініціювати офіційні переговори.

«Але перш ніж завершиться ця оцінка і будуть представлені рекомендації, процес офіційних переговорів ми не зможемо ініціювати. КРІ, який би я встановлювала на 2022 рік, – це початок офіційних переговорів. Вони можуть бути дуже швидкими, якщо вдасться побудувати політичний консенсус у Єврокомісії щодо цієї угоди», – заявила віцепрем'єрка.

На уточнювальне запитання, чи допускає вона можливість укладання угоди 2022 року, Стефанішина відповіла негативно.

Угода про «промисловий безвіз» з ЄС – це визнання еквівалентності системи технічного регулювання та оцінки відповідності європейській. Укладання АСАА, або так званого промислового безвізу, дало б змогу виробникам промислової продукції отримувати необхідні сертифікати в Україні замість звернення до офіційного представника - резидента Євросоюзу, який має право отримати такий документ. Можливість укладання такої угоди передбачена в Угоді про асоціацію між Україною та ЄС.

Спочатку «промисловий безвіз» буде укладено за трьома секторами промислової продукції: низьковольтне електрообладнання, електромагнітна сумісність обладнання, машини. Після успішного визнання від ЄС перших цих секторів така практика може бути поширена на інші види промисловості.

Восени 2021 року президент Володимир Зеленський заявив, що Україна має намір підписати з Європейським Союзом так званий промисловий безвіз на наступному саміті Україна-ЄС.

«Нам потрібне розширення доступу на ринок ЄС, але бізнесу треба не так допомагати, як не заважати. У цьому контексті завдання уряду – скасовувати різноманітні бар’єри в торгівлі. Коли ми говоримо про «промисловий безвіз», то йдеться про скасування необхідності отримання додаткових документів, які ставлять наших виробників в нерівні умови з європейськими», – казала 2021 року «Главкому» віцепрем’єрка Ольга Стефанішина.