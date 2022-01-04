Стало відомо, які країни споживають найбільше українського меду

За рік українські бджолярі продали за кордон на 40% менше меду, ніж торік

Експорт солодкого продукту у 2021 році суттєво знизився

Обсяг експорту українського меду суттєво знизився в 2021 році. Про це повідомляє «Знатний мед» на сторінці у Facebook.

Особливістю минулого року стало суттєве зменшення експорту українського меду за кордон: експорт меду за січень-жовтень 2021 року склав 40,9 тис. т, тоді як у минулому році він сягнув рекордної цифри – понад 80 тис. т.

«За підсумками 2021 року, експорт може скласти близько 50 тис. т, що трохи більше 60% від показника попереднього року», – говорить співвласник торгової марки «Знатний Мед» Валерій Курейко.

На думку експерта, скорочення медозборів у багатьох країнах Європи, продовження пандемії та підвищений попит на натуральний мед мали б призвести до збільшення експорту, але на практиці цього не сталося. Незважаючи на збільшення вартості експортованого меду, пріоритетом для бджолярів, що є безпосередніми виробниками меду, став внутрішній ринок.

«Однією з основних причин скорочення експорту в 2021 році є підвищення цін та збільшення попиту на внутрішньому ринку України. У цій ситуації багато пасічників почали продавати мед внутрішньому споживачу. В результаті, внутрішнє споживання меду збільшилося і перевищило обсяги експорту,» – вважає Валерій Курейко.

Крім дрібного та середнього опту, коли мед продається у відрах 10-20 л, на внутрішньому ринку мед продається фасованим – у скляних баночках від 100 мл та у пластиковій тарі від 0,3-0,5 до 1-3 л., у тому числі, брендований та з етикетками, де вказано виробника.

На першому місці у січні-жовтня за поставками українського меду знаходяться країни ЄС: найбільші обсяги експорту до Польщі та Німеччини. Також до десятки найбільших країн, куди експортується український мед, входять США та Японія.

Загалом рейтинг споживачів має такий вигляд:

Польща – 13 тис. тонн;

Німеччина – 7,7 тис. тонн;

США – 2,3 тис. тонн;

Бельгія – 2,2 тис. тонн;

Литва – 2,1 тис. тонн;

Чехія – 1,6 тис. тонн;

Франція – 1,5 тис.тонн;

Данія – 1,3 тис. тонн;

Японія – 1 тис. тонн;

Угорщина – 1 тис. тонн.

Нагадаємо, раніше стало відомо, чому подорожчала продукція бджільництва та коли ціна стабілізується: думка експерта.

Читайте також: