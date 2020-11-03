«Зелені» інвестори закликали Раду надати державні гарантії Укренерго для подолання кризи

Державні гарантії є умовою надання кредитів «Укренерго» не лише міжнародними фінустановами, а й державними банками

Інвестори в зелену енергетику України закликали Верховну Раду внести зміни до Закону про держбюджет на 2020 рік та надати державні гарантії компанії НЕК Укренерго, щоб вона могла отримати кредити і це покращить ситуацію з накопиченими боргами на ринку електроенергії.

Відповідну заяву зробила Українська асоціація відновлюваної енергетики, яка зазначила, що завтра Верховна Рада України розглядатиме Проєкт Закону України №4119 «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік».

«Законопроєктом передбачається доповнити ст. 6 Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» новим пунктом, що сприятиме врегулюванню розрахунків за «зелену» електроенергію. Пропонується визначити право надавати державні гарантії для отримання кредитних коштів в частині забезпечення боргових зобов’язань НЕК «Укренерго» за рішенням Кабінету Міністрів України», — говориться в заяві.

Асоціація нагадує, що питання погашення заборгованості виробникам електроенергії з відновлюваних джерел, яка накопичилася станом на 1 серпня 2020 р., шляхом оформлення облігацій внутрішньої державної позики у поточному році не було підтримано Міністерством фінансів України. Таким чином, виконання зобов’язань держави із погашення заборгованості у 9 млрд грн перед виробниками «зеленої» енергії згідно з підписаним Меморандумом про взаєморозуміння опинилося під питанням.

«Враховуючи фінансову розбалансованість на ринку електроенергії, економічно необґрунтований тариф на послугу з передачі е/е, що призвели до накопичення величезних боргів, оператор системи передачі зможе отримати кредитні кошти для виконання своїх зобов’язань лише за умови надання державних гарантій їх повернення», — підкреслює УАВЕ.

Згідно позиції асоціації, державні гарантії є умовою надання кредитів «Укренерго» не лише міжнародними фінансовими установами, а й державними банками, про що неодноразово наголошувалось на робочих групах при Міністерстві енергетики та на засіданнях антикризового енергетичного штабу.

Як повідомлялося, провідні асоціації ВДЕ заявляють, що уряд порушує Меморандум про взаєморозуміння з виробниками «зеленої» електроенергії і не виконує зобов'язання з погашення боргів перед ними. Крім того, вони відзначили, що більшість інвесторів у ВДЕ з листопада 2020 прискорять підготовку до міжнародного арбітражу проти уряду України через тиск банків, які вимагають своєчасних розрахунків за надані кредити.

За даними з судових реєстрів, вже більше 50 компаній, які інвестували в будівництво об'єктів відновлюваної енергетики, подали позови до ДП «Гарантований покупець», щоб відсудити невиплачені кошти за вироблену електроенергію. Загальна сума позовних заяв перевищує 630 млн грн. Перші суди інвестори вже почали вигравати.