Верховна Рада схвалила закон про дистанційну роботу

Відповідний проєкт закону №4051 парламент підтримав за основу у першому читанні

Верховна рада ухвалила законопроєкт, який врегулює положення про дистанційну роботу українців. Про це стало відомо на засіданні Ради.

Проєкт пропонує розмежувати поняття надомної праці та дистанційної праці.

Визначається, що дистанційна робота виконується працівником поза приміщеннями роботодавця у будь-якому місці за його вибором та з використанням інформаційно-комунікаційних технологій.

Надомна робота виконується працівником за місцем його проживання або в інших заздалегідь обраних ним приміщеннях, які характеризуються наявністю закріпленої зони, технічних засобів (основних виробничих і невиробничих фондів, інструменту, приладів, інвентарю) або їх сукупності.

Роботодавець зобов’язаний ознайомити не менш ніж за два місяці співробітників з умовами та специфікою переведення на режим гнучкого робочого часу та забезпечити точний облік відпрацьованого часу та контроль за його дотриманням.

При надомній роботі на працівників поширюється загальний режим роботи підприємства, установи та організації, якщо інше не передбачено у трудовому договорі.

Документом працівнику надають можливість вимагати від роботодавця тимчасовий (до 2-х місяців) перехід на дистанційну роботу у випадку, якщо на робочому місці щодо нього вчинили дії, що містять ознаки дискримінації.

Крім того, працівнику, який має дитину віком до 3 років або доглядає за дитиною до досягнення нею шестирічного віку, дається можливість виконувати свою роботу на умовах дистанційної роботи. За документ проголосували 311 нардепів.

Нагадаємо, наприкінці вересня комітет з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів рекомендував ВР ухвалити цей законопроєкт за основу.

До слова, уряд закликав компанії переходити на дистанційну роботу.