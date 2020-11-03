Рада перейменувала Фонд соцзахисту інвалідів

Парламентарі пропонують узгодити в законодавстві термінологію, замінивши слово «інвалід» на «особу з інвалідністю»

Депутати назвали Фонд соцзахисту інвалідів Фондом соціального захисту осіб з інвалідністю

Верховна Рада перейменували Фонд соціального захисту інвалідів на Фонд соціального захисту осіб з інвалідністю. Відповідне рішення підтримали 293 народних депутати України.

Зазначається, що нардепи підтримали за основу та в цілому проєкт закону №3965 про внесення змін до Кодексу України, яким в частині перейменування Фонду соціального захисту інвалідів: запропоновано змінити назву на Фонд соціального захисту осіб з інвалідністю.

Також парламентарі пропонують узгодити в законодавстві термінологію, замінивши слово «інвалід» на «особу з інвалідністю».

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський звернувся з листом до прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, у якому поставив завдання посилити підтримку людей з інвалідністю в умовах пандемії коронавірусу.

Також нагадаємо, що Верховна Рада схвалила закон про дистанційну роботу.

Як повідомлялося, українцям дозволили змінювати по батькові з 14 років.