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    Рада перейменувала Фонд соцзахисту інвалідів

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    Парламентарі пропонують узгодити в законодавстві термінологію, замінивши слово &laquo;інвалід&raquo; на &laquo;особу з інвалідністю&raquo; - Рада перейменувала Фонд соцзахисту інвалідів
    Парламентарі пропонують узгодити в законодавстві термінологію, замінивши слово «інвалід» на «особу з інвалідністю»

    Депутати назвали Фонд соцзахисту інвалідів Фондом соціального захисту осіб з інвалідністю

    Верховна Рада перейменували Фонд соціального захисту інвалідів на Фонд соціального захисту осіб з інвалідністю. Відповідне рішення підтримали 293 народних депутати України.

    Зазначається, що нардепи підтримали за основу та в цілому проєкт закону №3965 про внесення змін до Кодексу України, яким в частині перейменування Фонду соціального захисту інвалідів: запропоновано змінити назву на Фонд соціального захисту осіб з інвалідністю.

    Також парламентарі пропонують узгодити в законодавстві термінологію, замінивши слово «інвалід» на «особу з інвалідністю».

    Нагадаємо, президент Володимир Зеленський звернувся з листом до прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, у якому поставив завдання посилити підтримку людей з інвалідністю в умовах пандемії коронавірусу.

    Також нагадаємо, що Верховна Рада схвалила закон про дистанційну роботу.

    Як повідомлялося, українцям дозволили змінювати по батькові з 14 років.

    Верховна Рада депутат закон Володимир Зеленський президент
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