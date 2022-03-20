Зеленський та Гетманцев рятують бізнес під час війни – політолог

15 березня парламент прийняв законопроект 7137-д

В умовах російської військової агресії проти України консолідація суспільства набула небачених раніше масштабів. Не стали винятком і політики.

Зокрема, Президент України Володимир Зеленський та голова Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев консолідували зусилля щодо підтримки бізнесу у частині зниження податків. Про це у своєму блозі на site.ua написала політолог Наталія Білоус.

«Варто нагадати про важливий факт: 15 березня парламент прийняв законопроект 7137-д, який передбачає податкові стимули для бізнесу під час війни», – зазначила Наталія Білоус.

Вона навела перелік цих стимулів:

Передбачається єдиний податок для підприємств, як у випадку з ФОП;

підвищуються ліміти доходів для використання єдиного податку з 7,5 млн. до 10 млрд. грн.;

податок з обороту фіксується на рівні 2 %;

знімаються обмеження щодо кількості працівників та видів діяльності (виняток – це діяльність, яка пов'язана з підакцизними товарами та ігровим бізнесом);

ПДВ не сплачуватимуть за товари, які були знищені під час війни;

дозволяється імпорт та реалізація у тютюнових виробів без встановленого маркування;

у 2022 році підприємства, що перебувають на території активних бойових дій, не сплачуватимуть екологічний податок;

надалі порядок сплати податку визначатиме Кабінет Міністрів України;

платниками можуть бути як юридичні особи, так і фізичні особи – підприємці;

За напрямом реалізації пального буде податкова політика щодо встановлення нульової ставки акцизу та 7% ПДВ на пальне.

Підтримка підприємців та власників земель передбачає такі положення:

з 1 березня 2022 року та до моменту припинення військового стану ФОПи можуть не сплачувати ЄСВ за мобілізованих працівників;

На період воєнного стану та 3 місяці після його завершення штрафи та пеня щодо ЄСВ не стягуються, а перевірки не проводяться;

санкції за порушення закону про PPO не застосовується;

до кінця 2022 року не стягується плата за земельні ділянки, що розташовані на території бойових дій.

Наталія Білоус нагадала, що для військових та благодійності також передбачено стимули:

не оподатковується примусове відчуження пального або вилучення майна для потреб держави та армії;

звільняється від прибуткового податку благодійна допомога;

надається право на податкову знижку у розмірі 16% (замість 4% зараз) на пожертвування неприбутковим організаціям.

«Проаналізувавши вищезазначені новації української влади, можна говорити про те, що Володимир Зеленський та Данило Гетманцев запропонували ефективну податкову політику для українців. Політику, якої не було за весь час незалежності. І така податкова система стане реальним порятунком від розрухи», – резюмувала Наталія Білоус.