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    Канада запустила спеціальну міграційну програму для українців

    Для українських біженців почав діяти спрощений візовий режим з Канадою - Канада запустила спеціальну міграційну програму для українців
    Для українських біженців почав діяти спрощений візовий режим з Канадою
    фото з відкритих джерел

    Клопотання можуть подати українські громадяни та члени їх сімей, незалежно від національності

    Канада запустила тимчасову міграційну програму для українських громадян у зв'язку з війною. Про це йдеться у заяві на сайті уряду Канади.

    Міграційна програма називається «дозвіл на екстрені подорожі Канада-Україна» (CUAET). Це одна з багатьох спеціальних заходів уряду Канади для підтримки народу України.

    В рамках цієї програми українцям і членам їх сімей пропонується безкоштовний розширений тимчасовий статус і можливість отримати дозвіл на роботу, на навчання і на перебування в Канаді до тих пір, поки для них стане безпечно повернутися додому.

    Повідомляється, що клопотання можуть подати українські громадяни та члени їх сімей, незалежно від національності. Зокрема, вони можуть подати заявку на отримання безкоштовної візи відвідувача й отримати дозвіл на перебування в Канаді строком на три роки.

    Також в українців буде можливість безкоштовно звернутися за отриманням дозволу на роботу із заявкою на візу, що сприятиме тому, щоб якомога швидше знайти роботу.

    Процес обробки електронного візового звернення триватиме протягом 14 днів. Також заявники будуть звільнені від в'їзних вимог вакцинації у зв'язку з коронавірусом, але повинні будуть виконати інші вимоги, такі як тестування і проходження карантину.

    До слова, Шотландія та Уельс готові прийняти 4 тис. українських біженців.

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    Теги: росія окупанти Канада війна візи мігранти Україна робота біженці окупація #stoprussia
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    Канада запустила спеціальну міграційну програму для українців