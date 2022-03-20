«Не радимо їхати». Українське посольство в Ізраїлі звернулось до біженців

«Ізраїль насправді – дуже дорога країна з поганим сервісом»

Українцям не варто їхати в Ізраїль, крім тих випадків, коли тут є близькі родичі чи друзі, які готові за них поручитися. Ізраїль насправді – дуже дорога країна з поганим сервісом. Сюди просто не поїдуть люди, які не мають, де зупинитися. Про це «Главкому» розповів посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук.

«Вся Європа приймає наших біженців без обмежень та ще й надає допомогу. В Ізраїлі взагалі мова про допомогу не йде, лише аби впустили легально на певний час. Зараз ми боремося за квоту, до якої будуть додані ще й громадяни України, у яких в Ізраїлі є друзі, які просто погодилися надати їм тимчасове проживання, дах над головою на час війни», – пояснив Євген Корнійчук.

Водночас дипломат наголосив, що Україна намагається уникнути квот взагалі.

«Якщо громадянин Ізраїлю готовий прийняти сім’ю чи людину з України, він просто пише письмове зобов’язання, що зобов’язується, наприклад, утримувати цю сім’ю протягом війни. І це зобов’язання має прийматися як юридичний документ без обмежень», – пояснив посол.

Раніше повідомлялося, що посольство України в Ізраїлі постійно знаходиться в конфронтації з керівництвом країни через небажання Ізраїлю приймати українських біженців.

Нагадаємо, з початком війни Ізраїль зупинив дію безвізового режиму для громадян України. Окрім того, Ізраїль відмовляється приймати біженців, що тікають від війни. Просто з аеропорту Бен-Гуріона українські родини депортували до Польщі.

Для вигляду з 13 березня Ізраїль встановив мізерну квоту в 5 тис. українців, які можуть в’їхати в країну. Але перед тим вони ще мають отримати електронну візу для в’їзду, тобто дозвіл від МВС. Амбасада Ізраїлю в Україні запевняє: цей захід – тимчасовий, лише на два тижні задля «упорядкування в’їзду».

У зв’язку з такими діями уряду наш посол звернувся до Верховного суду Ізраїлю та особисто міністра внутрішніх справ Айєлет Шакед. Корнійчук у своєму позові стверджує, що Шакед порушує домовленості про безвізовий режим та взагалі не має повноважень одноосібно визначати правила прийому біженців з України.

Позов посла підтримав радник голови українського МВС Антон Геращенко. Він зауважив, що відмова від прийому біженців стала продовженням «страусиної позиції» Ізраїлю, який відмовився приєднатися до санкцій проти Росії та постачання зброї в Україну.