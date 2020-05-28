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    Економіка та фінанси

    Зеленський вважає недостатніми програми допомоги з виходу з карантину, Шмигаль обіцяє представити нові

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    <p>Володимир Зеленський: Україні потрібно більше економічних рішень під час виходу з епідемії</p> - Зеленський вважає недостатніми програми допомоги з виходу з карантину, Шмигаль обіцяє представити нові

    Володимир Зеленський: Україні потрібно більше економічних рішень під час виходу з епідемії

    Фото: president.gov.ua

    Шмигаль зазначив, що уряд готує програми виходу з економічної кризи після епідемії, зокрема йдеться про рефінансування бізнесу, допомогу з безробіття

    Президент Володимир Зеленський вважає недостатніми економічні програми допомоги з виходу з карантину, прем'єр-міністр Денис Шмигаль обіцяє представити наступного тижня нові.

    Про це йдеться у повідомленні на сайті президента за підсумками традиційного селекторної наради з протидії поширенню коронавірусу.

    «Зараз така стадія виходу з епідемії Covid-19, з карантину, коли люди чекають розуміння і підтримки від держави. Україні потрібно більше економічних рішень під час виходу з епідемії. Незважаючи на те, що відбувається в світі, нам потрібно якомога швидше створити нові економічні програми допомоги», - сказав він.

    Шмигаль відповів, що уряд готує програми виходу з економічної кризи після епідемії, зокрема йдеться про рефінансування бізнесу, допомогу по безробіттю.

    «Голова Кабінету Міністрів також пообіцяв наступного тижня представити інші економічні програми», - сказано в повідомленні.

    Шмигаль також запевнив, що, незважаючи на чутки, комунальні платежі збільшуватися не будуть.

    У свою чергу міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомив, що працює з міжнародними експертами над удосконаленням другого етапу медичної реформи для розробки достатнього фінансування лікарень і медиків у період виходу з кризи, а з наступного року - переходу на нову систему медицини, яка забезпечить роботу медзакладів і фахівців.

    Головнокомандувач Збройних сил Руслан Хомчак поінформував про спрямування 18 тонн гуманітарного вантажу від Міжнародного комітету Червоного Хреста на непідконтрольну частину території Донбасу.

    Як повідомлялось, Кабмін ввів адаптивну модель карантину з 22 травня по 22 червня.

    Кабмін міністр фінансування Володимир Зеленський безробіття Максим Степанов модель президент Руслан Хомчак Денис Шмигаль
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