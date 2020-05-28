Зеленський вважає недостатніми програми допомоги з виходу з карантину, Шмигаль обіцяє представити нові



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Володимир Зеленський: Україні потрібно більше економічних рішень під час виходу з епідемії Фото: president.gov.ua

Шмигаль зазначив, що уряд готує програми виходу з економічної кризи після епідемії, зокрема йдеться про рефінансування бізнесу, допомогу з безробіття

Президент Володимир Зеленський вважає недостатніми економічні програми допомоги з виходу з карантину, прем'єр-міністр Денис Шмигаль обіцяє представити наступного тижня нові.

Про це йдеться у повідомленні на сайті президента за підсумками традиційного селекторної наради з протидії поширенню коронавірусу.

«Зараз така стадія виходу з епідемії Covid-19, з карантину, коли люди чекають розуміння і підтримки від держави. Україні потрібно більше економічних рішень під час виходу з епідемії. Незважаючи на те, що відбувається в світі, нам потрібно якомога швидше створити нові економічні програми допомоги», - сказав він.

Шмигаль відповів, що уряд готує програми виходу з економічної кризи після епідемії, зокрема йдеться про рефінансування бізнесу, допомогу по безробіттю.

«Голова Кабінету Міністрів також пообіцяв наступного тижня представити інші економічні програми», - сказано в повідомленні.

Шмигаль також запевнив, що, незважаючи на чутки, комунальні платежі збільшуватися не будуть.

У свою чергу міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомив, що працює з міжнародними експертами над удосконаленням другого етапу медичної реформи для розробки достатнього фінансування лікарень і медиків у період виходу з кризи, а з наступного року - переходу на нову систему медицини, яка забезпечить роботу медзакладів і фахівців.

Головнокомандувач Збройних сил Руслан Хомчак поінформував про спрямування 18 тонн гуманітарного вантажу від Міжнародного комітету Червоного Хреста на непідконтрольну частину території Донбасу.

Як повідомлялось, Кабмін ввів адаптивну модель карантину з 22 травня по 22 червня.