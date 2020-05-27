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    Економіка та фінанси

    Кабмін розробив програму стимулювання економіки для подолання наслідків коронавірусу

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    <p>Уряд представив Програму стимулювання економіки&nbsp;</p> - Кабмін розробив програму стимулювання економіки для подолання наслідків коронавірусу

    Уряд представив Програму стимулювання економіки 

    Фото: kmu.gov.ua

    За рішенням засідання уряду, повна версія Програми буде оприлюднена після доопрацювання у триденний термін

    Кабінет міністрів розробив програму стимулювання економіки для подолання наслідків Covid-109 «Економічне відновлення», де закладено принцип пріоритету вітчизняного виробника, який платить податки і створює робочі місця в Україні.

    Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив під час засідання уряду, йдеться у повідомленні на урядовому порталі.

    За словами прем'єра, програма «Економічне відновлення» розроблена і виноситься на публічне обговорення.

    Шмигаль зазначив, що цей документ почав готуватися відразу після оголошення карантину, робота над ним тривала протягом 6 тижнів, до участі в роботі над стратегією було залучено понад 90 найкращих аналітичних центрів країни, десятки бізнес-асоціацій, окремих підприємств, у тому числі представників малого та середнього бізнесу.

    «Червоною лінією, яка проходить через всю програму і є частиною кожного елемента стратегії, став принцип пріоритету українського виробника, який платить податки і створює робочі місця в Україні. Локалізація, здоровий економічний націоналізм - це сьогодні пріоритет для багатьох країн і ми будемо рухатися в цьому напрямі», - сказав Шмигаль.

    Прем'єр зазначив, що одна з частин програми так і називається «Захист українських товарів, робіт і послуг від їх імпортних альтернатив».

    «Для нас прописна істина, що коли є два однакових виробники, наприклад, вагонів і автобусів, то пріоритет повинен бути у заводів, де працюють українці і який розташований в Україні. Це не означає, що ми будемо кидатися в крайнощі, однак відтепер Україна буде використовувати весь спектр інструментів Світової організації торгівлі та Генеральної угоди з тарифів і торгівлі для захисту наших підприємств», - наголосив Шмигаль.

    За його словами, уряд має намір активно впроваджувати кожен крок стратегії, щоб вийти на економічне відновлення вже в другій половині поточного року.

    Президент Володимир Зеленський вважає, що економічна стабільність в умовах пандемії коронавірусу повинна бути забезпечена за рахунок прискорення зростання експорту і залучення в Україну інвестицій.

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