Зеленський схвалив скасування штрафів за порушення податкового законодавства до завершення карантину



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Володимир Зеленський підписав закон про скасування штрафів за порушення податкового законодавства до завершення карантину

Самозайняті особи звільняються від сплати єдиного соціального внеску а себе за травень

Президент Володимир Зеленський схвалив скасування штрафів за порушення податкового законодавства до завершення карантину.

Про це сказано у повідомленні пресслужби президента.

Прийнятий закон передбачає можливість отримання часткової допомоги по безробіттю для фізичних осіб - підприємців у разі втрати ними частини доходу через карантинні обмеження.

При цьому така допомога на період карантину з 2 квітня 2020 року не підлягає оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб і військовим збором.

Крім того, самозайняті особи звільняються від сплати єдиного соціального внеску (ЄСВ) за себе за травень - цей період зараховуватися їм до страхового стажу для одержання пенсій, виплат із соціального страхування.

Закон також надає органам місцевого самоврядування право прийняти рішення про зменшення ставок плати за землю, податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, щодо об'єктів нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних або юридичних осіб.

Крім того, документ дозволяє продовжити дію мораторію на проведення податковими органами документальних та фактичних перевірок, звільнення громадян від відповідальності за прострочення виконання зобов'язань за договорами про споживчий кредит, ненарахування платникам податків і платникам ЄСВ пені, незастосування штрафів за порушення податкового законодавства, несвоєчасну або неповну сплату ЄСВ, несвоєчасне подання звітності про сплату ЄСВ за останній день місяця, в якому завершується дія встановленого на всій території України карантину.

Як повідомлялось, президент схвалив виплату компенсації медикам за утриманий з доплати за роботу з хворими на коронавірус податок на доходи фізичних осіб.