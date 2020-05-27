Зеленський схвалив виплату компенсації медикам за утриманий з доплати за роботу з хворими на Covid-19 податок



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Документ передбачає можливість отримання часткової допомоги з безробіття у разі втрати ними частини доходу через карантинні обмеження

Президент Володимир Зеленський підписав закон, який передбачає виплату компенсації за податок на доходи фізичних осіб, утриманий з доплат медикам за роботу з хворими на коронавірусну інфекцію.

Про це йдеться у повідомленні Офісу президента.

Згідно з ним, Зеленський підписав закон про додаткову підтримку платників податків на період проведення боротьби з коронавірусною інфекцією Covid-19, який Верховна Рада підтримала в другому читанні 13 травня.

«Закон дозволить працівникам закладів охорони здоров'я державної та/або комунальної власності, які борються з поширенням коронавірусу і лікують пацієнтів з Covid-19, отримати за травень і червень грошову компенсацію податку на доходи фізичних осіб (ПДФО), утриманого з їх доплат в розмірі до 300% до заробітної плати», - наголошується в повідомленні.

Також документ передбачає можливість отримання часткової допомоги з безробіття для фізичних осіб-підприємців у разі втрати ними частини доходу через карантинні обмеження, при цьому така допомога на період карантину з 2 квітня не підлягає оподаткуванню ПДФО.

Самозайняті особи звільняються від сплати єдиного соціального внеску (ЄСВ) за себе за травень, але період буде зараховуватися їм до страхового стажу для отримання пенсій та виплат з соціальним страхуванням.

Крім того, закон надає органам місцевого самоврядування право прийняти рішення про зменшення ставок плати за землю, податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, щодо об'єктів нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних або юридичних осіб.

Також продовжуються мораторій на проведення податковими органами документальних та фактичних перевірок, звільнення громадян від відповідальності за прострочення виконання зобов'язань за договорами споживчих кредитів, ненарахування платникам податків і платникам ЄСВ пені, незастосування штрафів за порушення податкового законодавства, несвоєчасну або неповну оплату ЄСВ, несвоєчасне подання звітності про оплату ЄСВ до останнього дня місяця, у якому завершується дія встановленого на всій території України карантину.

Зазначимо, Верховна Рада встановила страхові виплати медпрацівникам, задіяним у боротьбі з коронавірусною інфекцією, у розмірі 750 прожиткових мінімумів для працездатних осіб на 1 січня в разі смерті від коронавірусної інфекції.

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Як повідомлялося, станом на ранок 27 травня в Україні зафіксовано 21905 випадків коронавірусної хвороби Covid-19. За минулу добу заразилась 321 людина. Від початку пандемії в Україні померли 658 людей, зокрема 14 людей за добу. Кількість одужалих від хвороби сягнула вже 7 995 осіб, зокрема 420 випадків за добу.