«Житомиргаз Збут» пояснив, звідки взялись 152 млн грн боргів перед «Нафтогазом»



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Борг «Житомиргаз Збуту» сформований через неможливість зібрати повну сплату за спожитий газ, наголошують у компанії

У ТОВ «Житомиргаз Збут» заявили, що борг перед НАК «Нафтогаз України» на суму 152 млн грн виник через тимчасову заборону на впровадження єдиних правил обліку газу.

З жовтня 2018 року всі клієнти «Житомиргаз Збут» вперше отримали платіжки із зазначенням обсягу використаного газу в стандартних умовах. Якщо для шкіл, лікарень, бюджетних установ та промисловості приведення до стандартних умов використаного газу стало обов`язковим та застосовується вже третій рік поспіль, то для населення це робиться вперше.

Згідно закону України «Про ринок природного газу» та низки інших нормативних документів, з грудня 2015 року приведення до стандартних умов об’єму використаного газу стало обов`язковим для всіх категорій споживачів. Виключенням стало населення – проведення такого корегування для побутових споживачів до цього часу було унеможливлене через рішення державних органів влади. Натомість «Житомиргаз Збут» протягом всього часу отримував блакитне паливо від оптового постачальника НАК «Нафтогаз України» тільки приведене до стандартних умов. У зв’язку з цим, з 01.12.2015 по 01.10.2018 рр. несплаченими, але спожитими населенням Житомирської області є понад 24 млн кубів газу на суму 152 млн грн.

Приведення до стандартних умов необхідно через те, що природний газ зменшує свій об’єм при охолодженні (стискається), а при нагріванні навпаки – збільшується (розширюється). Тобто, температура повітря впливає на облік газу. Незважаючи на це, «Житомиргаз Збут» був змушений навіть взимку продавати газ як при температурі + 20С і стандартному атмосферному тиску 760 мм рт. ст. При цьому об’єми спожитого, однак не оплаченого газу зараховувались як борг «Житомиргаз Збут».

«При зниженні температури газ стискається, а влітку, навпаки – розширюється. Цей факт раніше не брався до уваги по відношенню до побутових споживачів. Хоча у всіх інших -цей нюанс обов`язково врахований. Про масштаби проблеми говорить той факт, що споживання природного газу населенням у зимовий період в 10 разів більший, аніж влітку, - розповідає директор ТОВ «Житомиргаз Збут» В’ячеслав Тарасов. - Тож, в разі не приведення споживання до стандартних умов, нарощується обсяг несплати за газ в міру зростання загального споживання газу».

В рахунках за газ також зазначена довідкова інформація по кожному клієнту щодо різниці в об’ємах спожитого газу в стандартних і робочих умовах за період з 1 грудня 2015 року по 30 вересня 2018 року, що призвела до появи боргу перед НАК «Нафтогаз України». Відтак, постачальник звертається до органів влади щодо невідкладного всебічного вирішення проблеми даної заборгованості.

23 листопада НКРЕКП на своєму засіданні не дозволяє операторам ГРМ приводити об’єм спожитого природного газу до стандартних умов, що унеможливлює проведення об’єктивних та прозорих розрахунків між учасниками ринку. Крім того, наголошують у «Житомиргаз Збуті», держрегулятор даним рішенням також суперечить вимогам власних нормативних документів, - зокрема, Кодексу ГРМ, а головне - ЗУ «Про ринок природного газу».

В свою чергу, Асоціація газового ринку України, вивчивши ситуацію, звернулась до Європейського енергетичного співтовариства із зауваженням, що обмеження обліковувати газ за європейськими стандартами спотворює розрахунки та дискримінє учасників ринку.