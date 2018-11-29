«Нафтогаз» оприлюднив рішення Стокгольмського арбітражу



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Деякі частини рішень Стокгольмського арбітражу залишаються закритими через вимоги конфіденційності

НАК «Нафтогаз України» оприлюднила оригінали остаточних рішень Арбітражного інституту Торгової палати м. Стокгольма за контрактами на постачання та транзит газу з РФ.

Про це повідомили у прес-службі НАК.

«Зважаючи на значний суспільний інтерес та численні запити на розкриття деталей процесу в Стокгольмі, НАК «Нафтогаз України» вперше публікує оригінали остаточних рішень міжнародного арбітражу за контрактами на постачання та транзит газу», - йдеться у повідомленні.

Документ на 272 сторінках можна подивитися тут.

Деякі частини рішень Стокгольмського арбітражу залишаються закритими через вимоги конфіденційності контрактів між «Нафтогазом» та «Газпромом» від 2009 року.

22 грудня 2017 року Стокгольмський арбітраж переглянув формулу ціноутворення на газ за контрактом щодо поставки газу в Україну, таким чином зменшивши його вартість, що автоматично призвело до зменшення ставки вартості послуг та загальної вартості послуг транзиту газу, які надаються «Нафтогазом».

Загалом за рішенням Стокгольмського арбітражу у транзитній справі «Газпром» винен «Нафтогазу» 4,63 млрд дол., із них 2,1 млрд дол. були зараховані трибуналом в рахунок заборгованості Нафтогазу з оплати отриманого у 2014-2015 роках, але не оплаченого газу.

За результатами обох рішень «Газпром» повинен сплатити на користь «Нафтогазу» 2,56 млрд дол. та штраф, що набігає за несплату боргу.