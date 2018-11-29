«Нафтогаз» оприлюднив рішення Стокгольмського арбітражу
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Деякі частини рішень Стокгольмського арбітражу залишаються закритими через вимоги конфіденційності
НАК «Нафтогаз України» оприлюднила оригінали остаточних рішень Арбітражного інституту Торгової палати м. Стокгольма за контрактами на постачання та транзит газу з РФ.
Про це повідомили у прес-службі НАК.
«Зважаючи на значний суспільний інтерес та численні запити на розкриття деталей процесу в Стокгольмі, НАК «Нафтогаз України» вперше публікує оригінали остаточних рішень міжнародного арбітражу за контрактами на постачання та транзит газу», - йдеться у повідомленні.
Документ на 272 сторінках можна подивитися тут.
Деякі частини рішень Стокгольмського арбітражу залишаються закритими через вимоги конфіденційності контрактів між «Нафтогазом» та «Газпромом» від 2009 року.