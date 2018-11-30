Україна скоротила заповненість підземних сховищ газом до 52%



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На території України без урахування Криму - 12 ПСГ загальною активною ємністю 31 млрд куб. м

Протягом доби з ПСГ України відібрано 73,35 млн куб. м газу

Обсяг газу в підземних сховищах України станом зменшився до 16,276 млрд куб. м. Про це повідомляє ПАТ «Укртрансгаз».

За останніми даними, за добу в ПСГ України газ не закачувався.

Протягом доби з ПСГ України відібрано 73,35 млн куб. м газу.

При цьому в даних за 28 листопада вказано, що в Україну за добу надійшло зі Словаччини - 20,17 млн куб. м, з Угорщини - 10,50 млн куб. м, з Польщі - 1,34 млн куб. м газу.

Так, українські ПСГ на сьогодні заповнені на 52%.

Додамо, на території України без урахування Криму - 12 ПСГ загальною активною ємністю 31 млрд куб. м.

Як повідомлялося, в «Нафтогазі» розповіли, за якою ціною Україна закуповує газ в ЄС.