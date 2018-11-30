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    Україна скоротила заповненість підземних сховищ газом до 52%

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    На території України без урахування Криму - 12 ПСГ загальною активною ємністю 31 млрд куб. м - Україна скоротила заповненість підземних сховищ газом до 52%
    На території України без урахування Криму - 12 ПСГ загальною активною ємністю 31 млрд куб. м

    Протягом доби з ПСГ України відібрано 73,35 млн куб. м газу

    Обсяг газу в підземних сховищах України станом зменшився до 16,276 млрд куб. м. Про це повідомляє ПАТ «Укртрансгаз».

    За останніми даними, за добу в ПСГ України газ не закачувався.

    Протягом доби з ПСГ України відібрано 73,35 млн куб. м газу.

    При цьому в даних за 28 листопада вказано, що в Україну за добу надійшло зі Словаччини - 20,17 млн куб. м, з Угорщини - 10,50 млн куб. м, з Польщі - 1,34 млн куб. м газу.

    Так, українські ПСГ на сьогодні заповнені на 52%.

    Додамо, на території України без урахування Криму - 12 ПСГ загальною активною ємністю 31 млрд куб. м.

    Як повідомлялося, в «Нафтогазі» розповіли, за якою ціною Україна закуповує газ в ЄС.

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