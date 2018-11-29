США наполягають, щоб ЄС перевірив виконання санкцій проти Росії - Волкер



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Європі варто уважно поглянути на імплементацію вже чинних санкцій, - вважає Волкер

За словами спецпредставника Держдепу, важливо не допустити, щоб підприємці з окупованого РФ Криму мали змогу вести бізнес у Євросоюзі

Спецпредставник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер наголосив на необхідності перевірки вже введених ЄС санкцій проти Москви на тлі нової агресії РФ у Керченській протоці. Про це він заявив в інтерв'ю DW.

За словами Волкера, Європі варто уважно поглянути на імплементацію вже чинних санкцій. «Нині діють жорсткі європейські санкції щодо Криму. Але наскільки суворо вони застосовуються насправді?», - зазначив спецпредставник Держдепартаменту США.

За його словами, важливо не допустити, щоб підприємці з окупованого РФ Криму мали змогу вести бізнес у Євросоюзі.

«Я думаю, варто глянути свіжим поглядом, з європейської перспективи, чи застосовуються санкції потрібним чином», - наголосив Волкер.

Щодо «Північного потоку-2» Волкер сказав, що на тлі дій РФ на Азові в Німеччині знову спалахнула дискусія, чи варто продовжувати реалізацію цього проекту.

«Думаю, що це є й відображенням занепокоєності США з цього приводу, що висловлюється ось уже кілька років. Неспокій щодо того, що це чистісінький геополітичний проект Росії: постачати газ на Захід безпосередньо, в обхід України й інших держав у Східній Європі. При цьому посилюючи тиск і розширюючи безпосередній бізнес із партнерами в Західній Європі», - сказав він, додавши, що США завжди наполягали на тому, що проект слід заново переглянути.

Як повідомлялося, Порошенко закликав розмістити кораблі НАТО в Азовському морі.