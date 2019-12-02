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    Економіка та фінанси

    ЗМІ дізналися деталі американських санкцій проти «Північного потоку-2»

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    <p>Санкції США щодо &laquo;Північного потоку-2&raquo; можуть бути запровадженні до 25 грудня</p> - ЗМІ дізналися деталі американських санкцій проти «Північного потоку-2»

    Санкції США щодо «Північного потоку-2» можуть бути запровадженні до 25 грудня

    Під загрозою санкцій перебувають декілька німецьких компаній, які працюють разом з «Газпромом»

    Обмеження проти газового проєкту «Північний потік-2», які в сенаті Конгресу США планують включити в військовий бюджет, торкнуться різних компаній, що беруть участь в будівництві трубопроводу.

    Про це повідомляє німецьке видання Bild з посиланням на свої джерела і виступ на конференції з безпеки в Галіфаксі глави сенатського комітету з міжнародних справ Джима Ріша.

    Зокрема, під правила, які обмежать доступ європейських компаній на американський ринок, може підпасти швейцарська Allseas, яка спеціалізується на укладанні під водою труб і кабелів.

    Bild вказує, що під загрозою перебувають і декілька німецьких компаній, які працюють разом з «Газпромом».

    Видання додає, що санкції США щодо «Північного потоку-2» можуть бути запровадженні ще до Різдва 25 грудня.

    Раніше повідомлялося, що Конгрес США може передбачити в оборонному бюджеті на 2020 рік введення санкцій проти російського газопроводу «Північний потік-2» в Європу в обхід України.

    США виступають проти втілення проєкту «Північний потік-2», тому що він збільшить залежність Європи від російського газу і зашкодить Україні, яка щорічно отримує від транзиту російського газу до 3 млрд доларів.

    Нагадаємо, «Північний потік-2» — газопровід з Росії до Німеччини через Балтійське море довжиною понад 1200 км. На початку жовтня в Газпромі повідомляли, що будівництво завершено на 83%.

    Росія енергетика США газ Німеччина Газпром санкції бізнес будівництво Північний потік-2
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