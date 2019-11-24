В оборонному бюджеті США на 2020 рік можуть передбачити санкції проти Північного потоку-2



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Північний потік-2 — газопровід із Росії до Німеччини через Балтійське море довжиною понад 1200 км

Санкції можуть змусити компанії відмовитися від участі в проекті

Конгрес США може передбачити в оборонному бюджеті на 2020 рік введення санкцій проти російського газопроводу Північний потік-2 в Європу в обхід України.

Про це оборонному виданню Defensenews повідомив голова Комітету міжнародних справ Сенату США Джим Ріш.

«Причина в тому, що це вікно закривається. Велика частина Північного потоку вже побудована», — пояснив Ріш міркування, якими керувалися сенатори під час включення положення про санкції.

Він зазначив, що санкції можуть змусити компанії відмовитися від участі в проекті.

«Це принесе їм великі витрати. Я думаю, що якщо ці санкції пройдуть, компанії будуть закриті, і я думаю, що росіянам доведеться шукати інший спосіб зробити це, якщо вони зможуть це зробити», — сказав законодавець.

Закон про національний оборонний бюджет є одним із найважливіших документів, який визначає витрати на оборону США. Включення такого положення проекту буде означати, що існує загальна позиція з цього питання в обох палатах Конгресу США в банківському комітеті.

Текст положення про санкції не був оприлюднений, але Ріш зазначив, що він близький до Акту про захист енергетичної безпеки Європи, який був поданий сенатором Тедом Крузом. Цей законопроект пропонує ввести санкції проти судів, які беруть участь у будівництві російського трубопроводу Північний потік-2.

США виступають проти втілення проекту Північний потік-2, тому що він збільшить залежність Європи від російського газу і зашкодить Україні, яка щорічно отримує від транзиту російського газу до 3 млрд доларів.

Нагадаємо, Північний потік-2 — газопровід з Росії до Німеччини через Балтійське море довжиною понад 1200 км. На початку жовтня в Газпромі повідомляли, що будівництво завершено на 83%.