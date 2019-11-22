Гончарук розповів про загрозу «Північного потоку-2» у Лондоні



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Олексій Гончарук та Йоганнес Ган у Лондоні Фото: https://twitter.com/PMHoncharuk

Гончарук поспілкувався у Лондоні з європейським комісаром з питань розширення та політики добросусідства Йоганнесом Ганом, який висловив підтримку українському прем'єру

Український прем'єр Олексій Гончарук розповів про небезпеку російського газопроводу «Північний потік-2» в рамках інвестсаміту «Східного партнерства» в Лондоні. Про це він написав у Twitter.

За його словами, він поговорив у Лондоні з європейським комісаром з питань розширення та політики добросусідства Йоганнесом Ганом. Частина їхнього спілкування зайняло обговорення небезпеки російського газопроводу і питання транзиту російського газу через Україну.

Гончарук зазначив, що Ган підтримав його, у відповідь на це українські прем'єр подякував йому.

Нагадаємо, що Польща наклала величезний штраф на компанію, що будує «Північний потік-2».

30 жовтня «Північний потік-2» дозволила побудувати Данія — остання країна, дозволу якої Росії бракувало для завершення будівництва трубопроводу.

У разі запуску «Північного потоку-2» Росія зможе повністю відмовитися від транзиту свого газу через Україну. Цей транзит щороку приносить Україні близько 3 мільярдів доларів доходів. 31 грудня 2019 року закінчується дія контракту між Україною та Росією про транзит газу. Нового контракту держави ще не уклали, а переговори щодо нього, які відбуваються за участю Єврокомісії, є безуспішними.