Портнов вже забув, що працював разом з двічі судимим кримінальником Януковичем?

Свого часу Андрій Портнов був замом очільника адміністрації президента Януковича

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Депутат Иванисов из «Слуги народа» оказался судим за групповое изнасилование. Тут наверно и нет особой сенсации, кого в нашей стране удивишь политиками-преступниками? Больше удивило другое - насильника своим указом в 1996 году помиловал лично президент Леонид Кучма. Фото указа выложил в телеграмм-канале Андрей Портнов.

Что сказать, не каждый насильник мог похвастаться такой серьезной крышей...

Кстати, тот же Портнов требует, чтобы судимый Иванисов был немедленно лишен мандата.

Не могу не согласиться, таким депутатам не место в Раде. Но погодите, это же пишет тот самый Портнов, который работал замом главы АП у дважды судимого уголовника Януковича? Не помните, он тогда требовал отставки этого позорного рецидивиста или нет?

Джерело: блог Дениса Казанського

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