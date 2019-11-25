  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Денис Казанський

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Думки вголос

    Портнов вже забув, що працював разом з двічі судимим кримінальником Януковичем?

    • Денис Казанський

      Журналіст

    • Розсилка
    Портнов вже забув, що працював разом з двічі судимим кримінальником Януковичем?

    Свого часу Андрій Портнов був замом очільника адміністрації президента Януковича

    Мовою оригіналу

    Депутат Иванисов из «Слуги народа» оказался судим за групповое изнасилование. Тут наверно и нет особой сенсации, кого в нашей стране удивишь политиками-преступниками? Больше удивило другое - насильника своим указом в 1996 году помиловал лично президент Леонид Кучма. Фото указа выложил в телеграмм-канале Андрей Портнов.

    Что сказать, не каждый насильник мог похвастаться такой серьезной крышей...

    Кстати, тот же Портнов требует, чтобы судимый Иванисов был немедленно лишен мандата.

    1 з 3
    на весь екран згорнути
    Портнов вже забув, що працював разом з двічі судимим кримінальником Януковичем?
    Портнов вже забув, що працював разом з двічі судимим кримінальником Януковичем?

    Не могу не согласиться, таким депутатам не место в Раде. Но погодите, это же пишет тот самый Портнов, который работал замом главы АП у дважды судимого уголовника Януковича? Не помните, он тогда требовал отставки этого позорного рецидивиста или нет?

    Джерело: блог Дениса Казанського

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    Віктор Янукович Андрій Портнов Роман Іванісов
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    ІНШІ ДУМКИ АВТОРА
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Юрій Бутусов
    Юрій Бутусов

    Журналіст, громадський діяч

    Ігор Луценко
    Ігор Луценко

    Народний депутат 8 скликання

    Дмитро Горєвой
    Дмитро Горєвой

    Релігієзнавець

    Олексій Арестович
    Олексій Арестович

    військовий експерт

    Ігор Ейдман
    Ігор Ейдман

    Соціолог

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ