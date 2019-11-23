Труба розповів про зв'язок Портнова з ДБР



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Директор Державного бюро розслідувань Роман Труба

Портнов всього лиш заявник, який звернувся до ДБР із відповідними заявами, зазначив Труба

Директор Державного бюро розслідувань Роман Труба пояснив, яку роль виконує і який статус має колишній глава Адміністрації президента часів Віктора Януковича Андрій Портнов у бюро.

Про це Труба заявив у ефірі шоу «Свобода слова Савіка Шустера».

«Андрій Портнов для Державного бюро розслідувань – це заявник, який звернувся з відповідними заявами і після цього він має статус у кримінальних провадженнях – це свідок. Для нас, для мене як керівника правохоронного органу, всі учасники рівні. Будь-хто, хто має бажання, може звертатися на ті чи інші порушення і, відповідно, ДБР як правоохоронний орган буде реагувати на ці порушення», – заявив Труба.

Раніше повідомлялося, що директор Державного бюро розслідувань Роман Труба не буде подавати у відставку через скандал з опублікованими записами начебто його розмов в одному з Telegram-каналів.

Нагадаємо, 19 листопада з’ясувалось, що директор Державного бюро розслідувань Роман Труба узгоджує свої дії із керівником Офісу президента Андрієм Богданом. Інформація підтверждувалась записом телефонної розмови Труби із людиною, яку він називає «Андрій Йосипович». Першоджерело – телеграм канал «Трубу прорвало», на якому ця розмова і була опублікована.

Епізод відбувся 17 липня цього року. Так, на аудіо чути, як Труба просить помічницю вийти з його кабінету, а через кілька секунд телефонує людині, яку називає «Андрієм Йосиповичем». Під час розмови Труба звітує про свій ранковий брифінг щодо виклику на допит Порошенка, який на нього так і не з'явився. Він також радиться щодо наступного виклику Порошенка на допит.

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