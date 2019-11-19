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    Адвокат Порошенка пообіцяв притягнути до відповідальності Трубу та Портнова

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    Адвокат Порошенка пообіцяв притягнути до відповідальності Трубу та Портнова - Адвокат Порошенка пообіцяв притягнути до відповідальності Трубу та Портнова
    Адвокат Порошенка пообіцяв притягнути до відповідальності Трубу та Портнова

    Адвокат вважає, що ця справа проти Порошенка — провокація проти генпрокурора Руслана Рябошапки

    Захист п’ятого президента Петра Порошенка обіцяє «йти до кінця» і притягнути до відповідальності тих, хто причетний до справи проти нього у Держбюро розслідувань, а саме — очільника ДБР Романа Трубу та Андрія Портнова, заступника голови адміністрації президента часів Януковича.

    Про це в ефірі програми «Нині вже» на hromadske заявив адвокат Порошенка Ігор Головань.

    Він розповів, що захисники Порошенка подали клопотання про закриття цієї справи, а 15 листопада суд зобов’язав ДБР розглянути його.

    «Відповідно, я думаю, ще одним елементом, чому вони так поспішали (передати підозру Порошенку до ГПУ — ред.) — вони вирішили позбавитися цих матеріалів і не давати відповідь по суті тих документів, які ми представили в ДБР», — сказав захисник.

    Адвокат вважає, що ця справа — провокація проти генпрокурора Руслана Рябошапки.

    «Це відверта провокація, це абсолютно нікчемна з юридичної точки зору річ, і ми підемо до логічного завершення в справі про притягнення до відповідальності осіб, які це організували, перш за все Труби і Портнова, а також їхніх спільників», — наголосив Головань.

    Нагадаємо, Державне бюро розслідувань направило в Генпрокуратуру проєкт повідомлення про підозру п'ятому президенту України Петру Порошенку

    «Проєкт підозри підготовлено і направлено в прокуратуру в рамках досудового розслідування кримінального провадження щодо можливого неправомірного впливу на проведення конкурсу з добору кандидатів для призначення членів Вищої ради правосуддя в березні-травні 2019 року. У документі йдеться про підозру п'ятому президенту України в скоєнні кримінальних злочинів, передбачених ч. 3 ст. 109 і ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України», - йдеться у повідомленні пресслужби ДБР.

    Крім цього, слідчі ДБР направили в прокуратуру проєкт подання до Верховної Ради про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності п'ятого президента України, який є чинним народним депутатом.

    Раніше ДБР відкрило справу про «захоплення влади» за фактом призначення Порошенком двох членів ВРП попри заборону суду.

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