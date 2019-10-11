ЗМІ назвали два приклади успішної приватизації в історії України



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Права власності на компанію «Криворіжсталь» у 2005-му році були реалізовані під час відкритого аукціону корпорації Mittal Steel

Приватизація «Криворіжсталь» та «Укртелеком» може залучити до української економіки 50 млрд грн іноземних інвестицій - ЗМІ

«Криворіжсталь» та «Укртелеком» - два показові кейси з роздержавлення підприємств-гігантів, що варто брати до уваги при підготовці широкомасштабної приватизації, які планує уряд наступного року.

Про це йдеться у матеріалі «Дзеркало тижня».

За їх допомогою можна сподіватися на залучення до української економіки 50 млрд грн іноземних інвестицій, які нещодавно проанонсував уряд.

Видання нагадує, що права власності на компанію «Криворіжсталь» (зараз ArcelorMittal Кривий Ріг) у 2005-му році були реалізовані під час відкритого аукціону корпорації Mittal Steel. Угода принесла державній казні 24,2 млрд грн або $4,8 млрд за тодішнім курсом.

Роздержавлення позитивно вплинуло й на розвиток самого підприємства, яке вийшло в абсолютні лідери галузі в Україні (на сьогодні - це найбільший в країні виробник сталевого прокату)

та стало одним з ключових гравців на світовій арені.



Вартість пакету акцій національного лідера у сфері дротового зв’язку та інтернету «Укртелеком» під час приватизації у 2011-му році становила 10,6 млрд грн, що за актуальним на той момент курсом було еквівалентне $1,3 млрд. За умовами конкурсу, покупець взяв на себе понад 50 зобов'язань, що стосуються розвитку підприємства після приватизації.

«На даний момент, з позиції покупця, всі вони виконані», - наголошується в матеріалі.



Результатом роздержавлення підприємства став суттєвий зріст показників його роботи. Збитковий багато років поспіль державний «Укртелеком» перетворився в прибуткову компанію.



«Якщо в 2011-му (до приватизації) збиток підприємства за підсумками року склав 137 млн грн (при тому, що абонентська мережа включала в себе майже 11 млн осіб), то вже через два роки після приватизації компанія вийшла на прибуток в 139 млн грн і обсяги цього прибутку збільшуються з року в рік,-- наводить статистику автор матеріалу.- За підсумками 2018-го «Укртелеком» показав прибуток у розмірі 474 млн грн - і це при тому, що з-за безперервних спроб його реприватизувати підприємство знаходиться в режимі турбулентності вже 8 років. Втім, навіть наведений факт не заважає «Укртелекому» залишатися флагманом дротового зв'язку».



У статті наголошується, що приватизація цих двох компаній, позитивні приклади, що варто демонструвати міжнародному інвестиційному середовищу і водночас – подавати позитивні сигнали інвесторам, котрі очікують на оздоровлення бізнес-клімату в Україні.

«Паралельно дуже важливо, що називається, не сполохати удачу і не наламати дров. У тому числі, зовсім вже недоречним негативним шумом навколо горезвісних реприватизації та націоналізації вже проданих і давно успішних компаній»,- резюмує видання.