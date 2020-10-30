Звуження застосування РРО призведе до поширення контрафакту, — експерт

«Аптеки всі працюють з РРО і навіть дрібні підприємці, і ГС «Професійна асоціація аптек України» виступає за їх використання, бо це прозорість»

Звуження дії застосування РРО для підприємців призведе до наповнення контрафакту на ринку фармацевтичних товарів, бо всі аптеки використовують РРО.

Про це заявив професор соціології Павло Кутуєв в ефірі одного з телеканалів.

Він заявив, що ініціативи Данила Гетманцева про запровадження РРО (закони №128, 129) є слушною інціативою, оскільки робить ринок прозорим. Проте зараз є дві законодавчі ініціативи, які можуть припинити цю прозорість, це законопроекти №3853-1 та №3853-2.

«Аптеки всі працюють з РРО і навіть дрібні підприємці, і ГС «Професійна асоціація аптек України» виступає за їх використання, бо це прозорість, а отже збір податків податків, і це безпека споживача», - сказав Кутуєв.

Нагадаємо, 29 жовтня у пройшла конференція представників ГС «Професійна асоціація аптек України», зокрема директора Володимира Руденка, який сказав, що вищезгадувані законодавчі ініціативи є популістськіми та мають на меті лише політичний ефект, без економічної користі.

Він додав, що часткова відміна застосування РРО призведе до тінізації усього ринку, тим більше фармацевтичного. За словами Руденка, відповідальні підприємці вже давно використовують фіскальні апарати і усвідомлюють суспільну користь цього. Якщо їх відмінити, держава недоотримуватиме бюджетні надходження, а пацієнти будуть купляти неякісні ліки, допустити цього не можна.

Разом з цим, в кінці конференції, Руденко зачитав офіційну заяву ГС «АПАУ», де йдеться про ризики від звуження дії РРО, та про суспільну важливість їх застовування.

«АПАУ вкотре звертається до законотворців з пропозицією прислухатися до вище наведених аргум

ентів на користь РРО і залишити без розгляду

законопроєкти

№3853-1 та №3853-2, які нічого хорошого ні прозорому бізнесу, ні державному бюджету, ні громадянам країни не принесуть», - йдеться у заяві.