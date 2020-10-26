Дефолт галузі зеленої енергетики відбудеться вже в листопаді через дії Кабміну, — інвестор



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«Фундаментальних якісних рішень уряд так і не спромігся запропонувати»

Якщо уряд не погасить борги перед «зеленою» генерацією це покаже неспроможність влади вирішувати проблеми галузі і тому з листопада інвестори почнуть готувати позови до міжнародних арбітражів.

Про це заявив співзасновник та керівний партнер компанії UDP Renewables Сергій Євтушенко.

Він нагадав, що ситуація з виплатою заборгованості перед виробниками «зеленої» електроенергії залишається критичною, попри підписання Меморандуму про взаєморозуміння між урядом та інвесторами і прийнятий на його виконання закон. На його думку, якщо ситуація не зміниться, вже з листопада інвестори почнуть готувати позови до міжнародного арбітражу.

«До арбітражів всі почнуть готуватися в момент, коли наступить дефолт уряду по зобов’язанням. Якщо вони, умовно кажучи, не погасять вересень, а ми про це будемо знати 1 листопада, чи вони оплатили вересень, чи ні. Як тільки перший дефолт, це означає, що уряд нездатний контролювати своє слово і своє зобов’язання. Відповідно немає підстав очікувати чогось хорошого. Всі починають продовжувати роботу з юристами», — розповів Євтушенко.

Він зазначив, що фундаментальних якісних рішень уряд так і не спромігся запропонувати. «Ми не бачимо, що всі державні органи говорять в один голос. Наприклад, НКРЕКП грає в свою гру. Міністерство і прем’єр-міністр пробують щось, якось це горе-оркестр аранжувати. Герус постійно бомбардує інформаційний простір своїми заявами про те, що мало відрізали, інфляція все з’їла. Таке враження, що за інфляцію відповідає якийсь Пушкін, а не вони самі», — сказав співзасновник компанії.

За його словами, випуск облігацій внутрішньої державної позики для погашення боргів перед виробниками «зеленої» електроенергії міг би стати дієвим виходом з кризи, проте на сьогодні у владі не спостерігається єдності у бажанні вирішити проблему на енергоринку.

«Випуск облігацій точно полегшить ситуацію, коли вони погасять борг і виконають свої зобов’язання», — вважає Євтушенко.

Раніше депутати фракції «Слуга народу» зареєстрували у Верховній Раді законопроект «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» щодо підтримки виробництва електроенергії з альтернативних джерел енергії" (№4151), яким пропонується випустити ОВДП на 19,6 мільярдів для погашення в четвертому кварталі 2020 року боргу перед виробниками «зеленої» енергетики. Такий варіант обраний для того, щоб не підвищувати ціну на електроенергію для населення.

Голова Комітету з питань енергетики та ЖКГ Андрій Герус в інтерв'ю виданню Ліга.Бізнес заявив, що підтримує випуск ОВДП для погашення боргів на ринку електроенергії, в т.ч. перед інвесторами в «зелену» енергетику, оскільки особисто заклав ці норми в чинному законі. Окрім того, голова податкового комітету парламенту Данило Гетманцев заявив, що держава має виплатити борги інвесторам.

На думку економіста Бориса Кушнірука, погашення боргів перед інвесторами у проекти "зеленої" енергетики з допомогою випуску ОВДП дозволить державі виконати свої зобов’язання та відновити довіру інвесторів до України.

Нагадаємо, провідні асоціації ВДЕ заявляють, що уряд порушує Меморандум про взаєморозуміння з виробниками «зеленої» електроенергії та не виконує зобов'язання щодо погашення боргів перед ними. Крім того, вони зазначили, що більшість інвесторів у ВДЕ з листопада 2020 року прискорять підготовку до міжнародного арбітражу проти уряду України з-за тиску банків, які вимагають своєчасних розрахунків за надані кредити.

За інформацією партнера міжнародної юридичної фірми Dentons Максима Сисоєва, інвестори у проекти «зеленої» енергетики готуються до подання групових позовів проти України для захисту своїх прав.

За даними з судових реєстрів, вже понад 50 невеликих компаній, які інвестували в будівництво об'єктів відновлюваної енергетики, подали позови до ДП «Гарантований покупець», щоб відсудити невиплачені кошти за вироблену електроенергію. Загальна сума позовних заяв перевищує 630 млн грн. Перші суди з «Гарантованим покупцем» інвестори вже почали вигравати.