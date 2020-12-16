  1. Головна
  2. Економіка
  3. Економіка та фінанси
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Економіка та фінанси

    З’явилося рішення ВАКС про недопустимість зміни прокурора Пономаренка у справі «Роттердам+»

    • Розсилка
    З’явилося рішення ВАКС про недопустимість зміни прокурора Пономаренка у справі «Роттердам+»

    27 серпня 2020 року САП закрила справу «Роттердам+»

    Вищий антикорупційний суд України опублікував рішення про відсутність підстав для зміни прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Віталія Пономаренка, який закрив справу «Роттердам+» через відсутність доказів.

    Таке рішення опубліковано в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

    «Слідчим суддею не встановлено підстав закріплених у ст. 77 КПК України (для відводу прокурора – ред.) для його задоволення. За таких обставин слідчий суддя приходить до висновку про відсутність підстав для задоволення заяви про відвід прокурору Пономаренко В.П», – йдеться рішенні суду за підписом Сергія Мойсака.

    Суддя зазначив, що прокурор Віталій Пономаренко виконував і продовжує виконувати свої повноваження у повній відповідності з кримінально-процесуальним кодексом.

    Закиди НАБУ щодо упередженості Пономаренка під час розслідування та закриття справи «Роттердам+» суддя Мойсак повністю спростував.

    Рішення суду оскарженню не підлягає.

    Нагадаємо, 27 серпня 2020 року САП закрила справу «Роттердам+». Причина – відсутність доказів школи від дії формули.

    29 вересня рішення САП підтримав Офіс генерального прокурора. Згодом рішення САП про закриття справи законним визнав Вищий антикорупційний суд, рішення якого вступило в силу 17 листопада 2020 року.

    Теги: НАБУ Офіс Генерального прокурора САП Антикорупційний суд Роттердам+ Вищий антикорупційний суд
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies