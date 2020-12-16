З’явилося рішення ВАКС про недопустимість зміни прокурора Пономаренка у справі «Роттердам+»

27 серпня 2020 року САП закрила справу «Роттердам+»

Вищий антикорупційний суд України опублікував рішення про відсутність підстав для зміни прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Віталія Пономаренка, який закрив справу «Роттердам+» через відсутність доказів.

Таке рішення опубліковано в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

«Слідчим суддею не встановлено підстав закріплених у ст. 77 КПК України (для відводу прокурора – ред.) для його задоволення. За таких обставин слідчий суддя приходить до висновку про відсутність підстав для задоволення заяви про відвід прокурору Пономаренко В.П», – йдеться рішенні суду за підписом Сергія Мойсака.

Суддя зазначив, що прокурор Віталій Пономаренко виконував і продовжує виконувати свої повноваження у повній відповідності з кримінально-процесуальним кодексом.

Закиди НАБУ щодо упередженості Пономаренка під час розслідування та закриття справи «Роттердам+» суддя Мойсак повністю спростував.

Рішення суду оскарженню не підлягає.

Нагадаємо, 27 серпня 2020 року САП закрила справу «Роттердам+». Причина – відсутність доказів школи від дії формули.

29 вересня рішення САП підтримав Офіс генерального прокурора. Згодом рішення САП про закриття справи законним визнав Вищий антикорупційний суд, рішення якого вступило в силу 17 листопада 2020 року.