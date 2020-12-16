Офіс генпрокурора саботує справу «Роттердам+» – НАБУ

У НАБУ додали, що формула «Роттердам+» завдала щонайменше 18,87 млрд грн збитків

Національне антикорупційне бюро України заявило про достатню кількість доказів у справі «Роттердам+». У НАБУ вважають, що нинішній прокурор у справі не здатний довести її до суду.

У заяві НАБУ говориться, що прокурор, незважаючи на шість обґрунтованих підозр, на фінальній стадії розслідування вирішив закрити провадження, тим самим «позбавивши державу навіть шансу на перемогу в змагальному процесі, що стало б основою для подальшого відшкодування шкоди».

«Цілком природно, що за таких обставин слідство наполягає на зміні прокурора. Однак це просте і очевидне з погляду здорового глузду рішення Офіс генерального прокурора саботує», – йдеться в заяві Бюро.

У НАБУ додали, що слідство має експертизу, яка підтверджує завдання щонайменше 18,87 млрд грн збитків внаслідок дії формули «Роттердам+» впродовж 2016-2017 років. «Із цієї суми 14,3 млрд грн отримали приватні компанії-ініціатори запровадження формули. Доказів достатньо для того, щоб довести позицію слідства не лише в національних, а й якщо виникне потреба, у міжнародних судах», – зазначили в НАБУ.

Нагадаємо, формула «Роттердам+», за якою розраховувалася об’єктивна ринкова ціна на енергетичне вугілля, діяла з травня 2016 по червень 2019 року. Вона автоматично втратила чинність з запуском ринку електричної енергії. Після того як формула припинила дію, ціни на вугілля та електроенергію для промислових споживачів підвищилися.

Із 2017 по 2020 рік НАБУ проводило розслідування у справі «Роттердам+», за результатами якого не було встановлено ні доказів правопорушення, ні шкоди від дії формули, через що 27 серпня 2020 року прокуратура закрила справу.

У вересні 2020 року рішення прокуратури про закриття справи підтвердив Офіс генерального прокурора та Вищий антикорупційний суд.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура на комітеті в Верховній Раді обґрунтувала закриття справи «Роттердам+».