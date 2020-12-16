Прокуратура має відкрити справу проти Малюськи за заклики не виконувати рішення КСУ щодо Ситника, – експерти

Малюсьці загрожує до 8 років ув'язнення, – Віктор Шишкін

Міністр Малюська має забезпечити примусове виконання рішення Конституційного суду щодо директора НАБУ Ситника. Заклики ж Малюськи до невиконання цього рішення загрожують міністру від 3 до 8 роками ув’язнення. Повідомляє УНІАН.

Заява міністра юстиції Дениса Малюськи про те, що рішення Конституційного суду, згідно з яким з 16 грудня директор НАБУ Артем Ситник стає нелегітимним керівником цього органу, є необов’язковим для виконання, – є порушенням чинного законодавства і створює небезпечний прецедент правового нігілізму з боку посадових осіб органів державної влади. Таку думку висловили юристи, експерти в галузі права під час дискусії щодо кризи між гілками влади, яка відбулася сьогодні, 16 грудня, в «Українському інституті майбутнього».

Зокрема Марина Ставнійчук, заслужений юрист України, колишній Представник президента України в Конституційному Суді України, колишній член та експерт Венеціанської комісії заявила, що подібні заяви міністра юстиції стають системною проблемою: «Це вже система для міністерства юстиції. Це вже не перша його позиція щодо нехтування рішенням Конституційного суду. Стаття 19 Конституції України зобов'язує органи державної влади і всіх посадових осіб органів державної влади діяти виключно в межах і порядку, передбачених Конституцією і законами України. Закон про КМУ, положення про міністерство юстиції, не передбачає жодних повноважень міністра юстиції щодо коментування навіть, а не те, що закликів не виконувати рішення Конституційного суду. Більш того, міністерство юстиції має повноваження у тому разі, коли рішення будь-якого суду не виконується, забезпечувати примусове виконання рішень. Це прямі обов’язки міністра юстиції і міністерства, яке він очолює».

В свою чергу Віктор Шишкін, заслужений юрист України, перший Генеральний прокурор України та колишній суддя Конституційного суду України заявив, що подібні заяви мають правові наслідки, і Офіс Генерального прокурора має відреагувати на них відкриттям кримінального провадження. «Венедіктова має відкрити кримінальну справу, і негайно, по частині 4 статті 382-й – невиконання судового рішення. Від 3 до 8 років, пане міністре!», – заявив експерт.

Нагадаємо, що сьогодні, 16 грудня, закінчується тримісячний термін, який Конституційний суд дав на врегулювання ситуації навколо НАБУ і його директора. Оскільки Верховна Рада так і не спромоглася законодавчо врегулювати питання неконституційності його призначення, Артем Ситник від сьогодні не є легітимним керівником НАБУ.