Мін’юст: Окремі положення закону про НАБУ втратили чинність, але Ситник – законний директор

Мін'юст запевнив, що підстав для звільнення директора НАБУ немає

Міністр юстиції Денис Малюська заявив, що Артем Ситник залишається повноцінним і законним директором НАБУ, попри те, що 16 грудня втратили чинність окремі положення закону щодо призначення керівника Бюро.

«Сьогодні втрачають чинність окремі положення закону про НАБУ, визнані неконституційними рішенням КСУ від 16.09.2020. Внаслідок рішення КСУ зараз не існує процедури призначення директора НАБУ. У коротко- і середньостроковій перспективі це не критично і не надто важливо, адже підстав для звільнення директора НАБУ (Ситника) та, відповідно, обрання нового директора, немає, а тому застосовувати процедуру обрання нового директора нам немає потреби», – написав Малюська у Facebook.

За його словами, рішення Конституційного суду, яке набрало чинності, жодним чином не змінило статус Ситника як директора НАБУ або ж статус самого НАБУ – бюро продовжує повноцінно працювати та виконувати свої функції.

«Попри те, що обрання директора НАБУ дійсно було визнано неконституційним, Ситник залишається законним директором бюро, оскільки рішення КСУ не мають зворотної сили (тому на момент призначення Артема Ситника директором НАБУ таке призначення було цілком законним), а законодавство не встановлює можливості звільнення директора НАБУ у випадку неконституційності указу про його призначення», – написав міністр.

Міністр додав, що у планах Мін’юсту повернути президенту повноваження призначати та звільняти директора НАБУ. Це можна зробити лише, внісши зміни у Конституцію. За словами Малюськи, проект таких змін зараз обговорюють нардепи.

Міністр юстиції також нагадав, що директор НАБУ може бути звільнений раніше строку лише у випадку виникнення підстав, визначених частиною 4 статті 6 закону про НАБУ (звільнення за власним бажанням, призначення на іншу посаду, набуття громадянства іншої держави і т.д.).

Конституційний суд 28 серпня оприлюднив рішення, яким визнав неконституційним указ про призначення Артема Ситника директором Національного антикорупційного бюро України. НАБУ назвало це рішення політично вмотивованим.

16 вересня Велика палата Конституційного суду за конституційним поданням 50 нардепів визнала неконституційними окремі положення закону «Про Національне антикорупційне бюро України».

Зокрема визнані неконституційними положення закону щодо наділення президента України повноваженнями утворювати НАБУ, призначати на посаду та звільняти з посади директора, визначати трьох осіб до складу комісії з проведення конкурсу на зайняття посади глави відомства, а також визначати одного члена комісії зовнішнього контролю для проведення незалежної оцінки (аудиту) ефективності діяльності НАБУ.