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Купівля страхового стажу: Пенсійний фонд запустив новий механізм

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Купівля страхового стажу: Пенсійний фонд запустив новий механізм
фото ілюстративне

Для добровільного страхування потрібно укласти типовий договір з Пенсійним фондом за допомогою електронного підпису

Пенсійний фонд запустив на своєму порталі механізм добровільних страхових внесків, який дозволяє купувати страховий стаж для майбутньої пенсії чи збільшувати її розмір. Про це повідомила заступниця керівника Офісу президента України Юлія Соколовська на брифінгу.

«Сьогодні на порталі Пенсійного фонду з'явився дуже простий інструмент, який дозволяє за декілька кліків зробити страховий внесок», – розповіла вона.

Соколовська зазначила, що механізм може зацікавити декілька категорій осіб:

  • людей, які зараз заробляють за кордоном, але хотіли б отримувати пенсію в Україні;
  • осіб передпенсійного віку, яким не вистачає стажу для пенсії;
  • працівників з низькими офіційними доходами, які шляхом добровільних внесків можуть збільшити майбутню пенсію.

Для добровільного страхування потрібно укласти типовий договір з Пенсійним фондом за допомогою електронного підпису, Дія.Підпису або системи Gov.Id.

Нагадаємо, упродовж квітня в Україні проведуть автоматичний перерахунок пенсійних виплат для тих пенсіонерів, що продовжують працювати. У процесі буде враховано збільшений трудовий стаж. Підвищення пенсій торкнеться приблизно 600 тисяч громадян. Також збережуться додаткові доплати за віком, раніше ініційовані президентом Володимиром Зеленським.

Теги: стаж Пенсійний фонд пенсія

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