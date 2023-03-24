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Як змінюються надбавки до пенсії залежно від віку: роз’яснення

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Як змінюються надбавки до пенсії залежно від віку: роз’яснення
фото з відкритих джерел

Громадяни, які досягли 70 років та більше, можуть отримати щомісячну надбавку до пенсії

Пропри війну, українці продовжують отримувати пенсії та інші соціальні виплати. Крім того, в Україні 1 березня відбулася індексація пенсій. Для українських пенсіонерів передбачені спеціальні доплати до пенсії. Видання «На пенсії» розповіло, хто може їх отримати та як вони змінюються залежно від віку пенсіонера.

Які надбавки за вік можна отримати

Громадяни, які досягли 70 років та більше, можуть отримати щомісячну надбавку до пенсії. Розмір доплати залежатиме від віку отримувача:

  • для тих, хто досяг 70 років – 300 гривень;
  • для осіб від 75 до 80 років – 456 гривень.
  • для громадян від 80 років – 579 грн.

Як має підвищуватися доплата за вік

Незалежний консультант із пенсійних питань Сергій Коробкін пояснив, що якщо пенсіонер досяг 80 років, його надбавка зросте на 114 грн.

«Досягнення 80 років не означає, що до пенсії з надбавками, що вже є, додадуть ще цілих 570 гривень. Це означає, що раніше встановлена надбавка просто зростає з 456 до 570 гривень», – роз’яснив фахівець.

Нагадаємо, що Конституційний суд постановив, що розмір пенсій має бути не нижче прожиткового мінімуму

Раніше повідомлялося, що після березневої індексації пенсій у рамках державної програми у квітні планується збільшити виплати ще одній категорії пенсіонерів.

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Теги: українці пенсія гроші

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