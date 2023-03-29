Уряд обіцяє підвищення пенсій у квітні: кого це стосується

Кабінет міністрів провів другу за час повномасштабної війни Росії проти України індексацію пенсій, збільшивши їх розмір майже на 20% – у середньому на близько 600 гривень

Упродовж квітня в Україні проведуть автоматичний перерахунок пенсійних виплат для тих пенсіонерів, що продовжують працювати. У процесі буде враховано збільшений трудовий стаж, повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду 28 березня.

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За його словами, підвищення пенсій торкнеться приблизно 600 тисяч громадян. Також збережуться додаткові доплати за віком, раніше ініційовані президентом Володимиром Зеленським.

Як уточнив прем’єр, зміни торкнулися 10,5 мільйона людей. Середній розмір пенсій в нашій державі зараз становить 5200 грн.

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Уряд додатково підвищив виплати військовим пенсіонерам та ліквідаторам аварії на Чорнобильській АЕС. Для них пенсії в середньому зросли на понад тисячу гривень.

«Розуміємо, що громадяни пенсійного віку потребують особливої підтримки під час війни, тому знайшли ресурси, проіндексували пенсії, продовжили доплати, надаємо субсидії та пільги. Допомагаємо всім, хто цього потребує», – заявив Шмигаль.

Зазаначимо, раніше, ми повідомляли як змінюються надбавки до пенсії залежно від віку.

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В Україні може з’явитися новий вид пенсійних виплат – меценатська пенсія. Міністерство юстиції ухвалило відповідну постанову Пенсійного фонду України.