Головна Гроші Особисті фінанси
search button user button menu button

Кому перерахують пенсії у квітні: названо категорії українців

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Кому перерахують пенсії у квітні: названо категорії українців
фото з відкритих джерел

Перерахунок здійснюється з урахуванням того трудового стажу, який пенсіонери отримали, починаючи з попереднього перерахунку пенсій

1 квітня в Україні відбувається щорічний перерахунок пенсій для пенсіонерів, які працюють. Цей рік не буде винятком – пенсіонери, що продовжують працювати, отримають збільшені виплати. Про це заявила перша заступниця міністра соціальної політики Дарія Марчак в ефірі національного телемарафону.

У квітні й липні набувають чинності окремі норми постанови Кабінету міністрів щодо індексації пенсій. 

«З 1 квітня відбудеться щорічний перерахунок пенсій для пенсіонерів, які працюють, а з 1 липня пенсії будуть індексовані, зокрема, для державних службовців, працівників місцевих органів влади, науковців та інших категорій громадян», – сказала Марчак.

За її словами, з 1 квітня заплановано перерахунок пенсій для пенсіонерів, що працюють, але йдеться саме про перерахунок, а не про індексацію, оскільки індексація – це інструмент підвищення доходу найменш захищеної категорії громадян, яка не має зазвичай уже інших джерел доходу, крім пенсій, які сплачуються від держави.

«На відміну від них ті пенсіонери, які ще працюють, мають додаткове джерело надходжень у вигляді заробітної плати, і це дозволяє краще самостійно себе забезпечувати», – сказала посадовиця.

Вона зауважила, що перерахунок здійснюється з урахуванням того трудового стажу, який пенсіонери отримали, починаючи з попереднього перерахунку таких пенсій.

Марчак навела приклад перерахунку: «...Якщо пенсіонер вийшов на пенсію у 2021 році, але продовжує працювати та в нього за останні два роки відбулося збільшення страхового стажу на 24 місяці, то така людина зараз отримає перерахунок пенсії з оновленого страхового стажу, що впливає на розмір пенсії. Це все індивідуально».

Раніше ми писали, як змінюються надбавки до пенсії залежно від віку.

Нагадаємо, що Конституційний суд постановив, що розмір пенсій має бути не нижче прожиткового мінімуму

Також повідомлялося, що після березневої індексації пенсій у рамках державної програми у квітні планується збільшити виплати ще одній категорії пенсіонерів.

Читайте також: Вихід на пенсію до 60 років: хто має право та за яких умов
Теги: пенсіонери гроші пенсія

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Росія вбила величезну кількість українців
Непомітний геноцид
17 березня, 19:26
Байден планує затягнути податковий зашморг на шиях мільярдерів
Байден планує затягнути податковий зашморг на шиях мільярдерів
9 березня, 18:43
Росіяни використовують британські фірми для відмивання прибутків – Bloomberg
Росіяни використовують британські фірми для відмивання прибутків – Bloomberg
10 березня, 08:36

Особисті фінанси

Кому перерахують пенсії у квітні: названо категорії українців
Кому перерахують пенсії у квітні: названо категорії українців
Нові тарифи на воду: як зміняться ціни у різних містах
Нові тарифи на воду: як зміняться ціни у різних містах
Що буде з цінами на яйця перед Великоднем: прогноз експерта
Що буде з цінами на яйця перед Великоднем: прогноз експерта
Підвищення тарифів на електроенергію: уряд ухвалив рішення
Підвищення тарифів на електроенергію: уряд ухвалив рішення
Ще 50 тис. українців можуть отримати по 6600 грн: деталі
Ще 50 тис. українців можуть отримати по 6600 грн: деталі
«Слуги народу» хочуть монетизувати довічні пільги для військових. Деталі
«Слуги народу» хочуть монетизувати довічні пільги для військових. Деталі

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
48K
ISW вказав, що змусить Путіна розпочати переговори на умовах України
47K
Велике виселення з Лаври: скільки послушників готові перейти в ПЦУ?
24K
Український десантник знищив у одному бою п’ять танків та три БМП
17K
Відео бачило все село. Журналістка розповіла шокуючі деталі про зґвалтування на Закарпатті
17K
Патріарх Кирило зірвав маски і визнав УПЦ МП філією РПЦ
15K
У Росії прогримів потужний вибух за 200 км від Москви (фото, відео)

Новини

Ворог веде штурмові дії в районах трьох міст – Генштаб
Сьогодні, 06:28
Відео бачило все село. Журналістка розповіла шокуючі деталі про зґвалтування на Закарпатті
Вчора, 17:00
Співавтор закону про деколонізацію спрогнозував, коли вулиці очистяться від російських назв
25 березня, 21:32
Генерал Муженко: У нас є всі можливості розгромити Росію
25 березня, 16:16
Бої за Бахмут: Залужний заявив про стабілізацію ситуації
25 березня, 11:23
Україна виконала 72% зобов'язань стосовно виконання Угоди про асоціацію з ЄС (інфографіка)
24 березня, 16:00

Прес-релізи

Стартував конкурс, за яким ветерани можуть отримати 1,5 мільйона гривень на відкриття та розвиток бізнесу
Стартував конкурс, за яким ветерани можуть отримати 1,5 мільйона гривень на відкриття та розвиток бізнесу
24 березня, 10:30
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту