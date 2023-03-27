Кому перерахують пенсії у квітні: названо категорії українців

Перерахунок здійснюється з урахуванням того трудового стажу, який пенсіонери отримали, починаючи з попереднього перерахунку пенсій

1 квітня в Україні відбувається щорічний перерахунок пенсій для пенсіонерів, які працюють. Цей рік не буде винятком – пенсіонери, що продовжують працювати, отримають збільшені виплати. Про це заявила перша заступниця міністра соціальної політики Дарія Марчак в ефірі національного телемарафону.

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У квітні й липні набувають чинності окремі норми постанови Кабінету міністрів щодо індексації пенсій.

«З 1 квітня відбудеться щорічний перерахунок пенсій для пенсіонерів, які працюють, а з 1 липня пенсії будуть індексовані, зокрема, для державних службовців, працівників місцевих органів влади, науковців та інших категорій громадян», – сказала Марчак.

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За її словами, з 1 квітня заплановано перерахунок пенсій для пенсіонерів, що працюють, але йдеться саме про перерахунок, а не про індексацію, оскільки індексація – це інструмент підвищення доходу найменш захищеної категорії громадян, яка не має зазвичай уже інших джерел доходу, крім пенсій, які сплачуються від держави.

«На відміну від них ті пенсіонери, які ще працюють, мають додаткове джерело надходжень у вигляді заробітної плати, і це дозволяє краще самостійно себе забезпечувати», – сказала посадовиця.

Вона зауважила, що перерахунок здійснюється з урахуванням того трудового стажу, який пенсіонери отримали, починаючи з попереднього перерахунку таких пенсій.

Марчак навела приклад перерахунку: «...Якщо пенсіонер вийшов на пенсію у 2021 році, але продовжує працювати та в нього за останні два роки відбулося збільшення страхового стажу на 24 місяці, то така людина зараз отримає перерахунок пенсії з оновленого страхового стажу, що впливає на розмір пенсії. Це все індивідуально».

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Раніше ми писали, як змінюються надбавки до пенсії залежно від віку.

Нагадаємо, що Конституційний суд постановив, що розмір пенсій має бути не нижче прожиткового мінімуму.

Також повідомлялося, що після березневої індексації пенсій у рамках державної програми у квітні планується збільшити виплати ще одній категорії пенсіонерів.