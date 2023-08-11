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Нацбанк дозволив «Укрпошті» виплачувати пенсії українцям за кордоном

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Нацбанк дозволив «Укрпошті» виплачувати пенсії українцям за кордоном
Пенсіонери, які проживають за кодоном, отримають додаткові можливості
фото ілюстративне

НБУ розширює можливості «Укрпошти» щодо виплати пенсій за кордоном

З 12 серпня Національний банк України пом’якшить низку валютних обмежень із метою збереження стійкості валютного ринку. Одночасно ці заходи спрямовані на підтримку соціальних ініціатив та захист громадян. Про це повідомила пресслужба НБУ.

НБУ відкрив можливість «Укрпошті» здійснювати перекази коштів для виплати пенсій громадянам України, які тимчасово перебувають за кордоном. Це рішення надає додаткові можливості пенсіонерам, які змушені перебувати за межами країни.

Крім того, запроваджуються такі зміни:

  • Участь банків-нерезидентів в операціях з ОВДП: Національний банк дозволить банкам-нерезидентам здійснювати переказ коштів у гривні на кореспондентські рахунки, відкриті в українських банках, для участі в операціях із гривневими державними облігаціями. Це сприятиме більш активній участі зарубіжних банків у фінансових операціях країни.
  • Зміни в переказах коштів за кордон через товарні біржі: Товарні біржі отримають можливість переказу коштів нерезидентам із метою повернення гарантійного забезпечення для участі в торгах. Повернення здійснюватиметься лише за рахунок коштів, що були попередньо перераховані нерезидентом для участі в торгах на товарній біржі. Ця зміна підтримає ефективність торгів та допоможе залучити зарубіжних партнерів.
  • Валютний нагляд за операціями з імпортом товарів: Банки не матимуть можливості завершувати валютний нагляд за операціями з імпортом товарів, якщо відбувається повне або часткове повернення коштів імпортеру з рахунку нерезидента, відкритого в українському банку. Ця зміна сприятиме захисту міжнародних резервів та стабільності валютного ринку України.

Нагадаємо, в серпні певні категорії українських пенсіонерів отримають одноразову доплату до Дня незалежності України. Грошова надбавка передбачена для ветеранів війни й жертв нацистських переслідувань. Ці виплати зазвичай присвячувалися Дню перемоги та виплачувались у травні, але цього року Кабмін ухвалив рішення перенести виплату на серпень. Крім того, доплати у серпні отримають ветерани російсько-української війни та члени сімей загиблих.

Теги: НБУ Укрпошта Національний банк

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