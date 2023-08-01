Мобілізація, пенсія та зміни для ФОП: що зміниться із 1 серпня

У серпні військовослужбовці строкової військової служби отримуватимуть додаткову винагороду у 6000 грн щомісяця на додачу до основної зарплати

З 1 серпня на українців чекає багато змін у фінансовій сфері

З 1 серпня на українців чекає ряд змін у багатьох сферах. Так, наприклад, на пенсіонерів чекатимуть солідні надбавки, а ВПО можуть втратити свої виплати. Також для підприємців у серпні скасують пільгу на сплату єдиного податку. Про головні зміни у серпні читайте у матеріалі «Главкома».

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Мобілізація

Військовозобов'язаних громадян, які придатні до військової служби за станом здоров'я та які не мають відстрочки, продовжують призивати до лав ЗСУ. При цьому напередодні Верховна Рада змінила правила надання відстрочення від мобілізації.

Раніше на відстрочку претендували особи, чиї дружини, один із батьків або батьків дружини (подружжя) мають інвалідність I або II групи. Тепер відстрочку можна отримати лише у тому випадку, якщо в сім'ї військовозобов'язаного немає інших людей, здатних утримувати особу з інвалідністю.

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Крім того, наприкінці червня набув чинності закон, який передбачає, що військовослужбовці строкової служби можуть добровільно стати мобілізованими.

Ті військовослужбовці, у яких завершився строк дії й військова служба яких продовжена понад встановлені терміни, і які під час дії воєнного стану прослужили не менше шести місяців, за власним бажанням можуть бути переведені до категорії мобілізованих.

До того ж внесли зміни до постанови, яка регулює бронь військовозобов'язаних. Тепер сфер, які можуть надати працівнику відстрочку, стало більше.

Виплати військовим

У серпні військовослужбовці строкової військової служби отримуватимуть додаткову винагороду в 6000 грн щомісяця на додачу до основної зарплати. Раніше строковики не отримували додаткових винагород.

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Також по 100 тис. грн щомісяця будуть нараховувати бійцям, які:

отримали поранення під час служби та перебувають на стаціонарному лікуванні;

перебувають у відпустці в лікувальних цілях;

є полоненими, зниклими безвісти, заручниками або інтернованими в інші країни;

загинули під час захисту Батьківщини.

В останніх двох випадках виплати отримають найближчі родичі військових.

Також по 2350 гривень щомісяця виплачуватимуть курсантам вищих військових навчальних закладів або закладів з військовою кафедрою або факультетом.

Військовослужбовцям, які займають інструкторські або керівні посади у частинах, будуть виплачувати додаткову винагороду в розмірі 15-30 тис. грн у залежності від кваліфікації.

Три види повісток

Повістки можуть вручати особисто під підпис за місцем проживання військовозобов'язаного або в громадських місцях. Також таке право має роботодавець, якщо відповідний наказ надійшов від начальника районного/обласного ТЦК. Військовозобов'язаним можуть видати такі повістки:

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Повістка для уточнення даних. Її вручають для уточнення та оновлення інформації про склад сім'ї, стан здоров’я військовозобов'язаних, місце роботи тощо.

Її вручають для уточнення та оновлення інформації про склад сім'ї, стан здоров’я військовозобов'язаних, місце роботи тощо. Повістка на проходження військово-лікарської комісії. Ця повістка за підписом начальника ТЦК зобов'язує пройти медичне обстеження. До повістки додається картка дослідження та медичного огляду військовозобов'язаного. Після медкомісії у цій картці буде вказаний висновок військово-лікарської комісії про придатність, непридатність чи обмежену придатність до військової служби.

Ця повістка за підписом начальника ТЦК зобов'язує пройти медичне обстеження. До повістки додається картка дослідження та медичного огляду військовозобов'язаного. Після медкомісії у цій картці буде вказаний висновок військово-лікарської комісії про придатність, непридатність чи обмежену придатність до військової служби. Мобілізаційне розпорядження. Ця повістка вручається військовозобов'язаному після проходження медкомісії, якщо його визнано придатним до проходження військової служби.

Збільшена пенсія та надбавки

Ще на початку липня для українських пенсіонерів, які вийшли на відпочинок за спеціальними законами, проіндексували на 19,7% виплати. Проте свої нові пенсії вони отримають лише у серпні.

Тож ті, хто вийшов на відпочинок за спеціальними законами, отримають у серпні наступні доплати:

16989 пенсіонерів за Законом України «Про державну службу» – на 1046,70 гривні;

659 пенсіонерів за Законом України «Про статус народного депутата України» – на 1450,98 гривні;

1574 пенсіонерів за Законом України «Про службу в органах місцевого самоврядування» – на 634,89 гривні;

197 пенсіонерів за Законом України «Про наукову і науково-технічну діяльність» – на 422,51 гривні.

У серпні певні категорії українських пенсіонерів отримають одноразову доплату до Дня незалежності України. Грошова надбавка передбачена для ветеранів війни й жертв нацистських переслідувань. Ці виплати зазвичай присвячувалися Дню перемоги та виплачувались у травні, але цього року Кабмін ухвалив рішення перенести виплату на серпень. Крім того, доплати у серпні отримають ветерани російсько-української війни та члени сімей загиблих.

Також грошові надбавки отримають пенсіонери з інвалідністю.

Виплати для ВПО

У серпні 2023 року виплати для ВПО залишаться такими ж самими: для дітей або людей з інвалідністю – 3 тисячі гривень та 2 тисячі гривень для інших переселенців. Проте тепер таку допомогу назначають терміном на пів року, тобто ті, хто вже отримує гроші, матимуть їх до кінця січня 2024 року.

1 серпня дехто втратить свої виплати, а саме ті:

ті, хто перебуває за кордоном понад 30 календарних днів без обґрунтованих причин;

засуджені, які відбувають покарання у місцях позбавлення волі;

особи, що повернулися до свого місця проживання;

люди, які придбали земельну ділянку, будинок або квартиру на суму більш ніж 100 тис. грн;

громадяни, що купили транспортний засіб з випуску якого минуло менше ніж п'ять років;

ті, хто має депозит більш як 100 тисяч гривень;

особи, які купили іноземну валюту або дорогоцінні метали більше ніж на 100 тис. грн.

ФОПи працюватимуть без податкових пільг

З 1 серпня для ФОПів скасовується пільга на сплату єдиного податку у 2%, тому підприємцям варто вручну перейти на бажану систему оподаткування. Якщо цього не зробити, то особу переведуть на ту систему з якої вона перейшла на пільгу.

Також скасується мораторій на планові перевірки підакцизних товарів, грального бізнесу та фінансових послуг. Автоматично відновляться обов’язки платника ПДВ для підприємців, у яких реєстрація платником ПДВ була призупинена.

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Новостворені ФОПи, які одразу зареєструвалися на пільгу автоматично переведуться на третю групу зі ставкою 5%.

Зауважимо, оскільки підприємці поблизу лінії зіткнення працюють у надзвичайно складних та небезпечних умовах, то для них поки що діють особливі правила. Зокрема, закон дозволяє підприємцям на прифронтових територіях та територіях можливих бойових дій платити ЄСВ та Єдиний податок добровільно.

Поповнення банківських карток через термінали стане важчим

З 1 серпня внесення готівки через термінали вимагатиме від платника ввести номер мобільного телефону. Так, додаються реквізити до квитанцій, які формуються під час здійснення готівкових операцій з використанням платіжних пристроїв, зокрема через термінали. Зокрема, квитанції за результатами операцій із внесення готівки за допомогою терміналів для її зарахування на рахунки додатково повинні містити номер мобільного телефону платника.

У зв'язку з цим для зарахування грошей на рахунок платник при здійсненні такої операції через термінал повинен:

ввести номер свого мобільного телефону на екрані термінала;

отримати на цей номер одноразовий пароль (шляхом повідомлення або за допомогою телефонного дзвінка);

ввести на екрані термінала одноразовий пароль, що підтверджує згоду на виконання платіжної операції;

отримати квитанцію.

Виплати на літнє оздоровлення дітей

В Україні в серпні продовжить працювати програма монетизації послуги дитячого оздоровлення та відпочинку. Батьки дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, зможуть отримати по 14 165 гривень на путівку до табору, який зможуть обрати самі.

Розраховувати на допомогу можуть:

сім'ї з дітьми, які мають соціальний статус;

діти з інвалідністю;

діти з багатодітних сімей віком від 7−18 років з-поміж малозабезпечених, які проживають в одній з областей: Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Луганська, Миколаївська, Сумська, Харківська, Херсонська, Чернігівська та Київська.

Грошова допомога українкам, яких звільнили з полону

У серпні звільнені з полону українські жінки можуть отримати одноразову фінансову допомогу у розмірі 10 тис. злотих (приблизно 90 тис. грн). Виплати здійснює польський Фонд Шептицького в рамках реалізації програми підтримки українських жінок, визволених з російського полону.

Подати заявку на допомогу можна заповнивши електронну форму.

Заявки на отримання фінансової допомоги приймаються до 30 серпня 2023 року включно або до завершення фінансування даної програми.

Вихідні у серпні

У серпні українці відзначають декілька державних і професійних свят, зокрема й День Незалежності України. Проте через воєнний стан, який продовжили напередодні, ніяких додаткових вихідних, як і минулого року, не буде. Загалом українці цього місяця відпочиватимуть вісім днів.