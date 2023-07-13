Пенсіонери можуть втратити до 50% виплат: кого це стосується

Пенсіонери можуть втратити частину виплат, зокрема, якщо не повідомлять Пенсійний фонд про працевлаштування

Пенсіонери можуть втратити від 20% до 50% від загальної суми пенсії за умови наявності відповідного судового рішення або інших відповідних документів. Про це пише Focus.ua із посиланням на законодавчу базу.

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Коли можуть стягнути до 50% пенсії

Відрахування з пенсійних виплат у розмірі від 20% до 50% можливе за конкретних обставин та за наявності відповідних юридичних рішень чи документів.

Згідно з законодавством, утримання до 50% суми пенсійних виплат можливе у випадку:

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заборгованості за аліментами;

відшкодування збитків, пов'язаних із крадіжкою майна підприємств та організацій.

компенсації шкоди, заподіяної каліцтвом або іншою шкодою здоров'ю, а також пов'язаної зі смертю потерпілого.

повернення надміру одержаних сум заробітної плати у випадках, передбачених законом.

З інших видів стягнень може бути утримано не більше 20% пенсії.

Так, пенсіонера можуть позбавити частини виплат, якщо він не повідомить в органи Пенсійного фонду України (ПФУ) про працевлаштування.

Якщо українець, який отримує пенсійні виплати, відновлює трудову або бізнес-діяльність, йому потрібно повідомити про це ПФУ протягом 10 днів. Повідомлення необхідне для забезпечення відповідності пенсійного статусу та правильного розрахунку пенсійних виплат у зв'язку зі зміною статусу зайнятості.

Це можна робити шляхом подання відповідної заяви в дистанційному режимі через особистий кабінет вебпорталу електронних послуг ПФУ з використанням кваліфікованого електронного підпису (КЕП).

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Якщо українець, який отримує пенсійні виплати від держави, не повідомляє Пенсійний фонд про відновлення трудової або бізнес-діяльності протягом 10 днів, це загрожує втратою пенсії, а також може призвести до вимоги повернення коштів, отриманих у вигляді переплати, до бюджету.

Якщо пенсіонер відмовляється добровільно повернути переплату, ПФУ має право ухвалити рішення про вирахування 20% з майбутніх пенсійних виплат з метою погашення заборгованості. Це захід, що застосовується для стягнення переплати шляхом утримання частини пенсійних виплат до повного відшкодування суми переплати.

Нагадаємо, українські пенсіонери, які виїхали за кордон і тимчасово там проживають, мають змогу отримати призначені їм пенсії. Йдеться про громадян, які покинули тимчасово окуповані території.

До слова, у зв’язку з закінченням карантину з 1 вересня 2023 року Ощадбанк поновлює проведення фізичної ідентифікації пенсіонерів та одержувачів соціальної (адресної) допомоги з числа внутрішньо переміщених осіб (ВПО).

Як відомо, деяким категоріям українців, окрім соціальної допомоги від держави, може так само призначатися пенсія. Право на такі виплати мають люди, у яких є інвалідність будь-якої групи з дитинства (встановлена з 18 років). От тільки розмір виплат буде різним і залежатиме саме від групи.