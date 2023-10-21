НБУ змінив правила обміну доларів: що варто знати

Якщо, крім обміну купюр, також треба переконатись у їхній платоспроможності, за це також доведеться платити окремо

Для обміну доведеться сплатити комісію

Національний банк України зобов'язав усі банки, які обмінюють пошкоджені купюри доларів на нові (інкасо), вказувати вартість та строки обміну. Крім того, для обміну доведеться сплатити комісію. Про це пише йдеться у матеріалі Oboz.ua.

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Зазначається, що така послуга коштує від 7% до 50% від суми.

«Якщо нам, крім обміну купюр, також треба переконатись у їхній платоспроможності (а часто це умова для інкасо), за це також доведеться платити окремо. Якщо для інкасо обрати Райффайзен, то заплатити з 1000 доларів доведеться 70 доларів комісії за обмін та 10 грн за перевірку купюр», – ідеться у повідомленні.

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Водночас в АкордБанк попросять заплатити вже 150 доларів комісії за обмін та 20 грн за перевірку банкноти.

«Що цікаво, у їхніх конкурентів, у Райффайзена, під час перевірки великої кількості купюр на платоспроможність вартість за кожну банкноту становитиме всього 35 коп. (максимальна вартість – 1 гривня). А АкордБанк, незважаючи на кількість купюр, за перевірку проситиме по 2 грн за купюру (але не менш ніж 20 грн). Тобто і за перевірку однієї, і за перевірку 10 купюр доведеться заплатити 20 грн», – сказано у повідомленні.

Бере комісію і КредоБанк – 15%.

«Із 1000 доларів це 150 комісії. Крім того, 10 грн треба заплатити за перевірку банкнот (по 1 грн за штуку). Водночас мінімальна комісія становить 350 грн. Якщо ви, наприклад, хочете обміняти купюру в 10 доларів, то розмір комісії фактично «з'їсть» вартість купюри. У вас заберуть 350 грн, стару банкноту в 10 доларів, а видадуть нові 10 доларів, вартість яких становитиме близько 370 грн (залежно від курсу)», – мовиться у повідомленні.

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Водночас у MTB-Bank на своєму сайті вартість послуг інкасо не вказали.

Нагадаємо, якщо в України не буде проблем із макрофінансовою допомогою, то курс долара у 2024 році буде на рівні 41,4 грн/$, як закладено у державному бюджеті. Таку думку висловив директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин і додав, що в разі емісії «курс покотиться».