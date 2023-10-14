Головна Гроші Економіка
search button user button menu button

Яким буде курс долара у 2024 році: прогноз експерта

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Яким буде курс долара у 2024 році: прогноз експерта
Нацбанк скасував фіксований курс гривні
фото з відкритих джерел

Якщо буде емісія, то «курс покотиться»

Якщо в України не буде проблем із макрофінансовою допомогою, то курс долара у 2024 році буде на рівні 41,4 грн/$, як закладено у державному бюджеті. Таку думку висловив директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин під час дискусії в Медіацентрі Україна, повідомляє ZN.ua.

«Якщо макрофінансова допомога надходитиме у повному обсязі, то буде той курс, що закладений у державний бюджет на рівні 41,4 гривні. Я думаю, може, трошки менший реальний буде. Утім, якщо в України розпочнуться серйозні політичні проблеми із макрофінансуванням, то єдиний спосіб забезпечити соціальні платежі буде повернення до емісії», – зауважив Пендзин.

За словами експерта, якщо буде емісія, то «курс покотиться». «Як на мене, найбільший ризик майбутнього року і найбільші проблеми, пов’язані з курсом долара, можуть виникнути саме в цій царині. У мене таке бачення», – підсумував Пендзин.

Нагадаємо, 2 жовтня Національний банк України заявив, що впроваджує керовану гнучкість обмінного курсу, що має посилити стійкість валютного ринку та української економіки. Цей перехід відбувається невдовзі після представлення регулятором Стратегії пом’якшення валютних обмежень і є його частиною.

Голова Нацбанку України Андрій Пишний заявив, що після відмови від фіксованого курсу гривня не здійснила «політ у космос», який пророкували російські ІПСО.

Читайте також: Українська економіка отримала гарний прогноз. Звідки взявся оптимізм?
Теги: курс валют Національний банк економіка бюджет Андрій Пишний Олег Пендзин

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Станом на 14:25 долар на російській біржі дорожчає на 1,37% – до 102,16 руб
Російський рубль побив черговий антирекорд
9 жовтня, 15:08
Експерти не рекомендують продавати зараз валюту без крайньої потреби
Експерти розповіли, чого очікувати від курсу валют цього тижня
9 жовтня, 08:55
Ціна долара із євро залишалась незмінною, а злотий трохи знизився
Нацбанк оновив курс валют на 6 жовтня
6 жовтня, 13:00
За останню добу євро додав у ціні 10 копійок, а долар не подорожчав
Три дні нових правил: як змінився курс долара та євро
5 жовтня, 10:45
Долар підвищився в ціні, а євро зі злотим, навпаки, трохи знизились
Нацбанк оновив курс валют на 4 жовтня
4 жовтня, 10:49
Нацбанк зафіксував курс гривні відносно долара на рівні 36,5901 та 38,3263 до євро
Перший день за новими правилами: як повів себе курс гривні
3 жовтня, 16:22
Вочевидь МВФ вважає нашу економіку достатньо стабільною та керованою
НБУ впроваджує керовану гнучкість обмінного курсу. Що це означає?
3 жовтня, 10:45
Новий режим призваний посилити стійкість української економіки та валютного ринку
НБУ відсьогодні скасував фіксований курс гривні: як відреагували обмінники
3 жовтня, 09:14
Нацбанк з 3 жовтня 2023 року переходить до режиму керованої гнучкості обмінного курсу
Нацбанк впроваджує гнучкий курс долара із завтрашнього дня
2 жовтня, 17:33

Економіка

Яким буде курс долара у 2024 році: прогноз експерта
Яким буде курс долара у 2024 році: прогноз експерта
«Укренерго» збільшило до 30 млрд грн борг перед державним Гарпоком
«Укренерго» збільшило до 30 млрд грн борг перед державним Гарпоком
Ціни зростають четвертий місяць поспіль: скільки коштує літр пального на АЗС
Ціни зростають четвертий місяць поспіль: скільки коштує літр пального на АЗС
Голова «Укренерго» розповів про три рівні захисту від російських атак
Голова «Укренерго» розповів про три рівні захисту від російських атак
Україна готується значно збільшити експорт зерна через Румунію і Молдову – Шмигаль
Україна готується значно збільшити експорт зерна через Румунію і Молдову – Шмигаль
Проблема виплати боргів на енергоринку має бути пріоритетною напередодні зими – Інститут майбутнього
Проблема виплати боргів на енергоринку має бути пріоритетною напередодні зими – Інститут майбутнього

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
60K
Мобілізація в Україні. Маємо велику проблему
52K
«Не бачу нічого поганого». Віталій Кім став на захист російської мови
9111
У трьох областях України скасували осінні шкільні канікули
8469
У Німеччині розпочалися сутички поліції із мігрантами з арабських країн (відео)
7500
Пентагон підняв в небо авіацію над тимчасово окупованим Кримом
6784
Повітряні сили повідомили, чому Росія тримає паузу в обстрілах

Новини

Понад 100 боїв за добу: окупанти безуспішно штурмують на шістьох напрямках
Сьогодні, 07:32
Невелика хмарність та туман: прогноз погоди на 14 жовтня
Сьогодні, 04:58
14 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:10
Чи вплинуть події в Ізраїлі на підтримку України від НАТО? Відповідь Столтенберга
Вчора, 23:51
ЗСУ вибили окупантів з передових позицій біля Копанів на Запоріжжі
Вчора, 22:50
Нідерланди анонсували нову допомогу Україні
Вчора, 22:30

Прес-релізи

Тактична бойова допомога пораненим для всіх військовослужбовців (ASMi)
Тактична бойова допомога пораненим для всіх військовослужбовців (ASMi)
13 жовтня, 11:00
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту