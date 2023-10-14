Яким буде курс долара у 2024 році: прогноз експерта

Якщо буде емісія, то «курс покотиться»

Якщо в України не буде проблем із макрофінансовою допомогою, то курс долара у 2024 році буде на рівні 41,4 грн/$, як закладено у державному бюджеті. Таку думку висловив директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин під час дискусії в Медіацентрі Україна, повідомляє ZN.ua.

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«Якщо макрофінансова допомога надходитиме у повному обсязі, то буде той курс, що закладений у державний бюджет на рівні 41,4 гривні. Я думаю, може, трошки менший реальний буде. Утім, якщо в України розпочнуться серйозні політичні проблеми із макрофінансуванням, то єдиний спосіб забезпечити соціальні платежі буде повернення до емісії», – зауважив Пендзин.

За словами експерта, якщо буде емісія, то «курс покотиться». «Як на мене, найбільший ризик майбутнього року і найбільші проблеми, пов’язані з курсом долара, можуть виникнути саме в цій царині. У мене таке бачення», – підсумував Пендзин.

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Нагадаємо, 2 жовтня Національний банк України заявив, що впроваджує керовану гнучкість обмінного курсу, що має посилити стійкість валютного ринку та української економіки. Цей перехід відбувається невдовзі після представлення регулятором Стратегії пом’якшення валютних обмежень і є його частиною.

Голова Нацбанку України Андрій Пишний заявив, що після відмови від фіксованого курсу гривня не здійснила «політ у космос», який пророкували російські ІПСО.