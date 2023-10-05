Три дні нових правил: як змінився курс долара та євро
З моменту запровадження режиму керованої гнучкості курсу цифри в обмінниках майже не змінились
З 3 жовтня Нацбанк запровадив режим керованої гнучкості обмінного курсу і пообіцяв ретельний контроль над ситуацією на валютному ринку. На курс валют це майже не вплинуло, що демонструє офіційна інформація на сайті фінансового регулятора.
Національний банк України на 5 жовтня встановив офіційний курс долара на рівні 36,6 грн (3 жовтня було 36,568 грн).
Євро за добу підскочив одразу на 10 копійок і коштує 38,42 грн, як і офіційний курс польського злотого, який підріс на 2 копійки – до 8,3 грн.
Банківський курс долара:
- «Приватбанк» – 37,25 - 37,85 грн
- «Ощадбанк» – 36,55 - 37,45 грн (тільки при оплаті карткою)
- «Укрексімбанк» – 37,50 - 38,10 грн (3 жовтня – 37,35 - 37,95 грн)
- «ПУМБ» – 37,50 – 38,20 грн (3 жовтня – 37,45 - 38,15 грн)
- «Укрсиббанк» – 37,50 - 38,10 грн (3 жовтня – 37,60 - 38,60 грн)
Банківський курс євро:
- «Приватбанк» – 39,75 - 40,75 грн
- «Ощадбанк» – 39,95 - 40,95 грн
- «Укрексімбанк» – 40,10 - 40,90 грн (3 жовтня – 39,80 - 40,60 грн)
- «ПУМБ» – 39,80 - 40,60 (3 жовтня – 39,75 - 40,75 грн)
- «Укрсиббанк» – 39,40 - 40,40 грн (3 жовтня – 39,60 - 40,90 грн)
Банківський курс злотого:
- «Приватбанк» – 8,46 - 8,80 грн (3 жовтня – 8,425 – 8,625 грн)
- «Ощадбанк» – 8,15 - 8,90 грн (3 жовтня – 8,25 – 8,95 грн)
- «Укрексімбанк» – 8,45 - 8,80 грн (3 жовтня – 8,35 – 8,70 грн)
- «ПУМБ» – 8,30 - 8,80 грн (3 жовтня – 8,40 – 8,90 грн)
Курс долара в обмінниках – 38,00 - 38,20 грн. Євро купляють за 40,34 грн, а продають – по 40,60 грн.
Таким чином, валютний курс значних змін не зазнав, а в деяких фінансових установах – залишився на попередньому рівні.
Варто нагадати, що начальник департаменту казначейства Глобус Банку Тарас Лєсовий попереджав, що долар в обмінниках може ненадовго подорожчати після нововведень 3 жовтня, але його не треба панічно скуповувати. За його словами, вже за тиждень-півтора ситуація стабілізується.
Коментарі — 0