Головна Гроші Економіка
search button user button menu button

Три дні нових правил: як змінився курс долара та євро

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Три дні нових правил: як змінився курс долара та євро
За останню добу євро додав у ціні 10 копійок, а долар не подорожчав
фото з відкритих джерел

З моменту запровадження режиму керованої гнучкості курсу цифри в обмінниках майже не змінились 

З 3 жовтня Нацбанк запровадив режим керованої гнучкості обмінного курсу і пообіцяв ретельний контроль над ситуацією на валютному ринку. На курс валют це майже не вплинуло, що демонструє офіційна інформація на сайті фінансового регулятора.

Національний банк України на 5 жовтня встановив офіційний курс долара на рівні 36,6 грн (3 жовтня було 36,568 грн).

Євро за добу підскочив одразу на 10 копійок і коштує 38,42 грн, як і офіційний курс польського злотого, який підріс на 2 копійки – до 8,3 грн.

Банківський курс долара:

  • «Приватбанк» – 37,25 - 37,85 грн
  • «Ощадбанк» – 36,55 - 37,45 грн (тільки при оплаті карткою)
  • «Укрексімбанк» – 37,50 - 38,10 грн (3 жовтня – 37,35 - 37,95 грн)
  • «ПУМБ» – 37,50 – 38,20 грн (3 жовтня – 37,45 - 38,15 грн)
  • «Укрсиббанк» – 37,50 - 38,10 грн (3 жовтня – 37,60 - 38,60 грн)

Банківський курс євро:

  • «Приватбанк» – 39,75 - 40,75 грн
  • «Ощадбанк» – 39,95 - 40,95 грн
  • «Укрексімбанк» – 40,10 - 40,90 грн (3 жовтня – 39,80 - 40,60 грн)
  • «ПУМБ» – 39,80 - 40,60 (3 жовтня – 39,75 - 40,75 грн)
  • «Укрсиббанк» – 39,40 - 40,40 грн (3 жовтня – 39,60 - 40,90 грн)

Банківський курс злотого:

  • «Приватбанк» – 8,46 - 8,80 грн (3 жовтня – 8,425 – 8,625 грн)
  • «Ощадбанк» – 8,15 - 8,90 грн (3 жовтня – 8,25 – 8,95 грн)
  • «Укрексімбанк» – 8,45 - 8,80 грн (3 жовтня – 8,35 – 8,70 грн)
  • «ПУМБ» – 8,30 - 8,80 грн (3 жовтня – 8,40 – 8,90 грн)

Курс долара в обмінниках – 38,00 - 38,20 грн. Євро купляють за 40,34 грн, а продають – по 40,60 грн.

Таким чином, валютний курс значних змін не зазнав, а в деяких фінансових установах – залишився на попередньому рівні.

Варто нагадати, що начальник департаменту казначейства Глобус Банку Тарас Лєсовий попереджав,  що долар в обмінниках може ненадовго подорожчати після нововведень 3 жовтня, але його не треба панічно скуповувати. За його словами, вже за тиждень-півтора ситуація стабілізується.

Читайте також: Коли закінчиться війна і що буде з економікою? Макропрогноз НБУ
Теги: Національний банк курс валют Приватбанк Нацбанк

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Вочевидь МВФ вважає нашу економіку достатньо стабільною та керованою
НБУ впроваджує керовану гнучкість обмінного курсу. Що це означає?
3 жовтня, 10:45
В липні Нацбанк прогнозував інфляцію 10,6%
Що буде з інфляцією до кінця року: Нацбанк зробив оптимістичну заяву
15 вересня, 09:43
Екскерівнику Київської філії Приватбанку обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою
Справа Коломойського: екскерівник столичної філії Приватбанку отримав підозру
22 вересня, 19:28
Нардепи пропонують мобілізувати пенсіонерів, гнучкий курс долара від Нацбанку. Головне за 2 жовтня
Нардепи пропонують мобілізувати пенсіонерів, гнучкий курс долара від Нацбанку. Головне за 2 жовтня
2 жовтня, 21:00
Новий режим призваний посилити стійкість української економіки та валютного ринку
НБУ відсьогодні скасував фіксований курс гривні: як відреагували обмінники
3 жовтня, 09:14
Експерт прогнозує, що вже за 1-1,5 тижні ситуація стабілізується
Банкіри закликають українців утриматись від купівлі валюти
3 жовтня, 12:57
НБУ скасував фіксований курс гривні, військовий розстріляв побратимів. Головне за 3 жовтня
НБУ скасував фіксований курс гривні, військовий розстріляв побратимів. Головне за 3 жовтня
3 жовтня, 21:00
Долар підвищився в ціні, а євро зі злотим, навпаки, трохи знизились
Нацбанк оновив курс валют на 4 жовтня
Вчора, 10:49
У центрі – тарілка з борщем, що «неначе бурхливе озеро показує глибинну українську культуру і традиції»
НБУ ввів у обіг пам'ятні монети «Український борщ»
1 жовтня, 20:50

Економіка

Три дні нових правил: як змінився курс долара та євро
Три дні нових правил: як змінився курс долара та євро
Відкриття портів Великої Одеси для експорту залізної руди збільшить завантаженість українських ГЗК – гендиректор Метінвест
Відкриття портів Великої Одеси для експорту залізної руди збільшить завантаженість українських ГЗК – гендиректор Метінвест
Миколаївська обладміністрація витратить на реконструкцію водогону понад 1 млрд грн
Миколаївська обладміністрація витратить на реконструкцію водогону понад 1 млрд грн
Греція запропонувала свої порти для експорту українського зерна
Греція запропонувала свої порти для експорту українського зерна
Хліб в Україні підскочить в ціні до кінця року
Хліб в Україні підскочить в ціні до кінця року
Нацбанк оновив курс валют на 4 жовтня
Нацбанк оновив курс валют на 4 жовтня

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
40K
Спецпризначенці висадилися у Криму: розвідка розкрила деталі
23K
Як змінилася думка росіян про війну в Україні – опитування
16K
ТЦК попередили, хто з чоловіків може отримати повістку повторно
14K
Одна із країн ЄС різко знизила підтримку українських біженців
12K
На війні загинув музикант, активіст та пластун Андрій Чепіль
9544
Українські біженці у Польщі залишаться без допомоги: названо терміни

Новини

Понад пів сотні боїв за добу: окупанти посилили атаки на сході України
Сьогодні, 07:33
Вибухи, знищення понад 20 «Шахедів» і дослідження ООН: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
Росія забрала декілька кораблів з окупованого Криму – ISW
Сьогодні, 05:58
ООН зафіксувала шість випадків позасудових страт українських військовополонених
Сьогодні, 05:30
Хмарно й переважно без опадів: прогноз погоди на 5 жовтня
Сьогодні, 04:31
Росія може атакувати цивільні судна в Чорному морі – британська розвідка
Сьогодні, 03:03

Прес-релізи

Форум «Діалог громадянського суспільства, бізнесу та влади: курс на Відновлення України» відбудеться 9 жовтня
Форум «Діалог громадянського суспільства, бізнесу та влади: курс на Відновлення України» відбудеться 9 жовтня
4 жовтня, 13:34
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту