Три дні нових правил: як змінився курс долара та євро

За останню добу євро додав у ціні 10 копійок, а долар не подорожчав

З моменту запровадження режиму керованої гнучкості курсу цифри в обмінниках майже не змінились

З 3 жовтня Нацбанк запровадив режим керованої гнучкості обмінного курсу і пообіцяв ретельний контроль над ситуацією на валютному ринку. На курс валют це майже не вплинуло, що демонструє офіційна інформація на сайті фінансового регулятора.

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Національний банк України на 5 жовтня встановив офіційний курс долара на рівні 36,6 грн (3 жовтня було 36,568 грн).

Євро за добу підскочив одразу на 10 копійок і коштує 38,42 грн, як і офіційний курс польського злотого, який підріс на 2 копійки – до 8,3 грн.

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Банківський курс долара:

«Приватбанк» – 37,25 - 37,85 грн

«Ощадбанк» – 36,55 - 37,45 грн (тільки при оплаті карткою)

«Укрексімбанк» – 37,50 - 38,10 грн (3 жовтня – 37,35 - 37,95 грн)

«ПУМБ» – 37,50 – 38,20 грн (3 жовтня – 37,45 - 38,15 грн)

«Укрсиббанк» – 37,50 - 38,10 грн (3 жовтня – 37,60 - 38,60 грн)

Банківський курс євро:

«Приватбанк» – 39,75 - 40,75 грн

«Ощадбанк» – 39,95 - 40,95 грн

«Укрексімбанк» – 40,10 - 40,90 грн (3 жовтня – 39,80 - 40,60 грн)

«ПУМБ» – 39,80 - 40,60 (3 жовтня – 39,75 - 40,75 грн)

«Укрсиббанк» – 39,40 - 40,40 грн (3 жовтня – 39,60 - 40,90 грн)

Банківський курс злотого:

«Приватбанк» – 8,46 - 8,80 грн (3 жовтня – 8,425 – 8,625 грн)

«Ощадбанк» – 8,15 - 8,90 грн (3 жовтня – 8,25 – 8,95 грн)

«Укрексімбанк» – 8,45 - 8,80 грн (3 жовтня – 8,35 – 8,70 грн)

«ПУМБ» – 8,30 - 8,80 грн (3 жовтня – 8,40 – 8,90 грн)

Курс долара в обмінниках – 38,00 - 38,20 грн. Євро купляють за 40,34 грн, а продають – по 40,60 грн.

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Таким чином, валютний курс значних змін не зазнав, а в деяких фінансових установах – залишився на попередньому рівні.

Варто нагадати, що начальник департаменту казначейства Глобус Банку Тарас Лєсовий попереджав, що долар в обмінниках може ненадовго подорожчати після нововведень 3 жовтня, але його не треба панічно скуповувати. За його словами, вже за тиждень-півтора ситуація стабілізується.