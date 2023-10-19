Чи вистачить Україні валюти до кінця року
Станом на 1 жовтня валютні резерви країни становили $40 млрд або 5 місяців імпорту
Про валютні резерви. В даний час вони на достатньо високому рівні.
Ризик критичного зниження валютних резервів один – валютна паніка та валютна девальвація – не бачу підстав.
Однак поки що розмір валютних резервів є відносно безпечним.
Станом на 1 жовтня валютні резерви країни становили $40 млрд або 5,3 місяців імпорту.
Критеріальна межа безпечності рівня резервів у 3 місяці імпорту становить $22,5 млрд.
Тобто, для того, щоб валютні резерви перетнути критичну межу безпечності (по параметру 3-місячного імпорту), вони повинні знизитись на $17 млрд.
В перспективі до кінця року таке скорочення є малоймовірним, якщо не буде якогось екстраординарного сценарію.
За два тижні жовтня НБУ продав іноземної валюти на міжбанку на суму $1,7 млрд – $0,85 млрд на тиждень.
Тобто, навіть при негативному сценарії (збереженні темпів продажу валюти по $850 млн. на тиждень і відсутності надходження адекватних обсягів міжнародної допомоги) валютні резерви до кінця року скоротяться на $10 млрд і становитимуть близько $30 млрд.
Подальша перспектива подій по такому сценарію звичайно не є оптимістичною.
Якщо валютні резерви досягнуть критичної межі доведеться фінансувати фіскальний дефіцит грошовою емісією НБУ або ж якимось чином залучати ліквідні кошти банків на фінансування дефіциту.
Валютна девальвація або обсяги продажу валюти можуть стрімко зрости із-за режиму гнучкого обмінного курсу та посилення негативних очікувань.
Однак, принаймні до кінця року ситуація може бути утримана під контролем.
В принципі в емісійному фінансуванні дефіциту я на даному етапі високого ризику не бачу, але МВФ і НБУ – бачать.
Типові ризики критичного скорочення валютних резервів:
- валютна паніка та негативні валютні очікування;
- валютна девальвація;
- емісійне фінансування фіскального дефіциту;
- зниження інвестицій із-за здорожчання імпорту;
- девальваційно-інфляційна спіраль;
- падіння попиту із-за падіння рівня доходів та росту цін;
- ризики банкрутств у суб’єктів, що мають високий рівень валютних зобов’язань.
Коментарі — 0