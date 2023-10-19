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Богдан Данилишин Голова Ради НБУ

Чи вистачить Україні валюти до кінця року

glavcom.ua
За два тижні жовтня НБУ продав іноземної валюти на міжбанку на суму $1,7 млрд
фото з відкритих джерел

Станом на 1 жовтня валютні резерви країни становили $40 млрд або 5 місяців імпорту

Про валютні резерви. В даний час вони на достатньо високому рівні.

Ризик критичного зниження валютних резервів один – валютна паніка та валютна девальвація – не бачу підстав.

Однак поки що розмір валютних резервів є відносно безпечним.

Станом на 1 жовтня валютні резерви країни становили $40 млрд або 5,3 місяців імпорту.

Критеріальна межа безпечності рівня резервів у 3 місяці імпорту становить $22,5 млрд.

Тобто, для того, щоб валютні резерви перетнути критичну межу безпечності (по параметру 3-місячного імпорту), вони повинні знизитись на $17 млрд. 

В перспективі до кінця року таке скорочення є малоймовірним, якщо не буде якогось екстраординарного сценарію.

За два тижні жовтня НБУ продав іноземної валюти на міжбанку на суму $1,7 млрд – $0,85 млрд на тиждень.

Тобто, навіть при негативному сценарії (збереженні темпів продажу валюти по $850 млн. на тиждень і відсутності надходження адекватних обсягів міжнародної допомоги) валютні резерви до кінця року скоротяться на $10 млрд і становитимуть близько $30 млрд.

Подальша перспектива подій по такому сценарію звичайно не є оптимістичною.

Якщо валютні резерви досягнуть критичної межі доведеться фінансувати фіскальний дефіцит грошовою емісією НБУ або ж якимось чином залучати ліквідні кошти банків на фінансування дефіциту.

Валютна девальвація або обсяги продажу валюти можуть стрімко зрости із-за режиму гнучкого обмінного курсу та посилення негативних очікувань.

Однак, принаймні до кінця року ситуація може бути утримана під контролем.

В принципі в емісійному фінансуванні дефіциту я на даному етапі високого ризику не бачу, але МВФ і НБУ – бачать.

В 1967-1970 рр. Ізраїль профінансував 50% фіскального дефіциту грошовою емісією, і ніякого сплеску інфляції не було – 3% на рік в середньому. Але обмінний курс в Ізраїлі був фіксованим. І це стримувало валютні ризики.

Типові ризики критичного скорочення валютних резервів:

  1. валютна паніка та негативні валютні очікування;
  2. валютна девальвація;
  3. емісійне фінансування фіскального дефіциту;
  4. зниження інвестицій із-за здорожчання імпорту;
  5. девальваційно-інфляційна спіраль;
  6. падіння попиту із-за падіння рівня доходів та росту цін;
  7. ризики банкрутств у суб’єктів, що мають високий рівень валютних зобов’язань.
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Джерело
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Теги: економіка гроші валюта

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