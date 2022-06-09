Росіяни на окупованих територіях змушені користуватись гривнями: у чому причина

Мешканці не сприймають рублі як валюту, а тому більшість товарів можна придбати лише за гривні

Мешканці окупованих територій продовжують чинити спротив щодо переходу регіону в рублеву зону. Тому росіяни змушені користуватись гривнями. Про це повідомляє Центр національного спротиву.

«Факт користування російськими солдатами гривнями в побуті красномовно свідчить про ступінь контролю регіону ворогом. Центр спротиву вже повідомляв, що попри заяви колаборантів щодо “Росія тут навсєгда”, окупанти так і не змогли налагодити роботу адміністрацій та мають проблеми в фінансовому секторі», – зазначають у центрі.

Повідомляється, що мешканці не сприймають рублі як валюту, а тому більшість товарів можна придбати лише за гривні. При цьому підприємці масово відмовляються працювати по російських законах. Тому окупаційні адміністрації запрошують до міста підприємців з окупованого Криму.

Раніше повідомлялося, що у тимчасово захоплених російськими військами селах Ботієве та Строганівка Мелітопольського району окупаційна комендатура вимагає від підприємців відкривати магазини, кафе, місця відпочинку та дозвілля. Однією з умов безпечної роботи є відсутність на полицях магазинів товарів українського виробництва. Натомість українських підприємців активно агітують торгувати товарами з Криму та вводити «рубльову зону».

У Василівці Запорізької області підприємцям, які не хочуть продавати товари за рублі, окупанти погрожують «профілактичними бесідами». Вони запровадили курс валют на рівні 10 гривень за 25 рублів.