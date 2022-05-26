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    Події в Україні

    Окупанти заявили, що вводять рублі у Бердянську

    Росія намагається запровадити рублі у Бердянську&nbsp; - Окупанти заявили, що вводять рублі у Бердянську
    Росія намагається запровадити рублі у Бердянську 
    фото з відкритих джерел

    25 травня Росія почне виплачувати пенсії у рублях

    У тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області росіяни хочуть запровадити рублі. Про це повідомив псевдомер міста Олександр Сауленко.

    Так званий «глава адміністрації» заявив, що з 25 травня Росія почне виплати пенсіонерам у рублях.

    Крім цього, у всіх магазинах, торгових мережах та підприємствах, що надають послуги, повинні бути встановлені цінники на товар (послугу) у рублях та одночасно у гривнях за офіційним курсом. При цьому курс гривні до рубля росіяни встановили 1-2.

    Нагадаємо, що російській війська захопили Бердянськ 28 лютого.

    У Василівці Запорізької області підприємцям, які не хочуть продавати товари за рублі, окупанти погрожують «профілактичними бесідами». Вони запровадили курс валют на рівні 10 гривень за 25 рублів.

    Крім цього, російські окупанти в Запорізькій області викрадають українських громадян. Станом на вечір 17 травня 2022 року окупанти взяли в заручники 280 осіб. З них 163 звільнені та 117 досі в заручниках.

    До слова, у тимчасово окупованому смт Чернігівка Запорізької області російські військові взяли в полон настоятеля храму Св. Пророка Іллі Православної церкви України о. Ігоря Ончева.

    Окупаційна влада тимчасово окупованої частини Херсонщини також заявила про перехід області у «рублеву зону» з 1 травня.

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    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Окупанти заявили, що вводять рублі у Бердянську