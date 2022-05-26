Окупанти заявили, що вводять рублі у Бердянську

25 травня Росія почне виплачувати пенсії у рублях

У тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області росіяни хочуть запровадити рублі. Про це повідомив псевдомер міста Олександр Сауленко.

Так званий «глава адміністрації» заявив, що з 25 травня Росія почне виплати пенсіонерам у рублях.

Крім цього, у всіх магазинах, торгових мережах та підприємствах, що надають послуги, повинні бути встановлені цінники на товар (послугу) у рублях та одночасно у гривнях за офіційним курсом. При цьому курс гривні до рубля росіяни встановили 1-2.

Нагадаємо, що російській війська захопили Бердянськ 28 лютого.

У Василівці Запорізької області підприємцям, які не хочуть продавати товари за рублі, окупанти погрожують «профілактичними бесідами». Вони запровадили курс валют на рівні 10 гривень за 25 рублів.

Крім цього, російські окупанти в Запорізькій області викрадають українських громадян. Станом на вечір 17 травня 2022 року окупанти взяли в заручники 280 осіб. З них 163 звільнені та 117 досі в заручниках.

До слова, у тимчасово окупованому смт Чернігівка Запорізької області російські військові взяли в полон настоятеля храму Св. Пророка Іллі Православної церкви України о. Ігоря Ончева.

Окупаційна влада тимчасово окупованої частини Херсонщини також заявила про перехід області у «рублеву зону» з 1 травня.

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