Запоріжчина: окупанти змушують підприємців торгувати товарами з Криму і за рублі

Ситуація в Запорізькій області напружена

У тимчасово захоплених російськими військами селах Ботієве та Строганівка Мелітопольського району окупаційна комендатура вимагає від підприємців відкривати магазини, кафе, місця відпочинку та дозвілля. Однією з умов безпечної роботи є відсутність на полицях магазинів товарів українського виробництва. Про це повідомляє Запорізька обласна військова адміністрація.

Натомість українських підприємців активно агітують торгувати товарами з Криму та вводити «рубльову зону».

В окупованій Василівці, за словами місцевих мешканців, значно збільшилася кількість російських військових. Вони розміщуються у житлових кварталах, аби ховатися за цивільними та використовувати їх як за живий щит. Також відомо, що окупанти роздають гуманітарну допомогу та медикаменти лише тим, хто їх підтримує та сприяє їхній злочинній діяльності. Багато жителів співпрацювати з росіянами відмовляються.

Ситуація в Пологівському районі залишається напруженою. Через терористичні дії окупаційних військ кількість руйнувань збільшується щодня. Під обстрілами знаходяться Оріхів та Гуляйполе, а також населені пункти навколо.

Нагадаємо, 28 квітня російські війська вдарили ракетою по Запоріжжю.

Також росіяни б'ють ракетами по захопленій ними Василівці, намагаючись переконати місцевих мешканців, що стріляють українські війська.

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