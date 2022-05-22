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    Події в Україні

    На Запоріжжі окупанти погрожують підприємцям, які не хочуть торгувати за рублі

    На Запоріжжі окупанти погрожують підприємцям, які не хочуть торгувати за рублі

    У випадку відмови підприємців продавати товари за рублі - з ними проведуть «профілактичну бесіду»

    У Василівці Запорізької області підприємцям, які не хочуть продавати товари за рублі, окупанти погрожують «профілактичними бесідами». Вони запровадили курс валют на рівні 10 гривень за 25 рублів. Про це повідомили в Запорізькій ОВА.

    «У Василівці окупаційна адміністрація затвердила курс валют на рівні 10 гривень за 25 рублів. Також повідомляють, що у випадку відмови підприємців продавати товари за рублі - з ними проведуть «профілактичну бесіду», — йдеться в повідомленні.

    Крім того, в Мелітополі колаборант Євген Балицький розпорядився з 20 травня 2022 року для розрахунків використовувати як гривню, так і рублі, а безготівкові розрахунки проводити лише в рублях, курс валют: 2 рублі за 1 гривню.

    Як повідомлялось, підприємці тимчасово окупованого Бердянська змушені закуповувати товари з Криму, при цьому необхідно обов’язково записатися на конвой супроводу.

    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    На Запоріжжі окупанти погрожують підприємцям, які не хочуть торгувати за рублі