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У роботі застосунку monobank стався збій

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
У роботі застосунку monobank стався збій
фото ілюстративне

Керівництво банку обіцяє найближчим часом усунути проблему 

Сьогодні, 9 січня, у роботі українського банку monobank стався збій. Зокрема деяким клієнтам не вдається здійснити вхід у додаток. Про це повідомив у вівторок співзасновник monobank Олег Гороховський.

«Зламалися трошки. Лагодимо. Перепрошую», – написав Гороховський.

Нагадаємо, раніше Гороховський повідомив, що український банк monobank потрапив під DDoS-атаку.  «Масована DDoS атака на моно. Об'єкт атаки: точки входу на Amazon (Банки, сайт)», – йшлося у повідомленні.

До слова, сьогодні, 12 грудня, атака хакерів на ядро мережі стала причиною масштабного збою в роботі мобільного оператора «Київстар».  Тоді повідомлялося, що Масштабний збій у роботі «Київстару», який стався у вівторок, 12 грудня, частково вплинув на роботу деяких терміналів та банкоматів «Приватбанку».

Теги: хакер банк

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