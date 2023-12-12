Monobank заявив про масовану кібератаку

Гороховський стверджує, що ситуація знаходиться під контролем

Український банк monobank потрапив під DDoS-атаку. Про це повідомив співвласник фінансової установи Олег Гороховський.

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«Масована DDoS атака на моно. Об'єкт атаки: точки входу на Amazon (Банки, сайт)», – йдеться у повідомленні.

В той самий час Гороховський підкреслив, що ситуація знаходиться під контролем.

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До слова, сьогодні, 12 грудня, атака хакерів на ядро мережі стала причиною масштабного збою в роботі мобільного оператора «Київстар».

Нагадаємо, хакери з допомогою СБУ зламали сайт Міністерства праці та соцзахисту РФ. Операцію здійснювало українське хакерське угрупування «Blackjack» спільно з кіберфахівцями СБУ.

За даними джерел «Главкома», хакери отримали доступ до великої кількості документів: статистики щодо проведення так званої «СВО», особистих даних військовослужбовців, матеріалів доповідей російському диктатору Володимиру Путіну, довідок щодо кількості протезувань.