«Приватбанк» повідомив, як на його роботу вплине збій «Київстару»

Українців попередили про можливі проблеми в роботі терміналів та банкоматів

Проблеми можливі в роботі терміналів, які працюють на картках «Київстару»

Масштабний збій у роботі «Київстару», який стався у вівторок, 12 грудня, частково вплине на роботу деяких терміналів та банкоматів «ПриватБанку». Про це повідомив речник фінансової установи.

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«Деяка частина усіх банків, банкоматів та POS-терміналів працюють на мобільних картках. Для тих терміналів, які працюють на картках Київстару, звісно, ця проблема впливає на їх роботу», – підкреслив він.

Компанія «Київстар» заявила в мережі Facebook, що «в мережі стався технічний збій, у результаті якого можуть бути недоступні послуги зв`язку та доступу в інтернет у частини абонентської бази».

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«Спеціалісти компанії працюють над усуненням проблеми. На час усунення технічних складнощів, рекомендуємо абонентам користуватись можливостями послуги «національний роумінг». Приносимо абонентам вибачення за тимчасові складнощі та дякуємо за розуміння», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, бізнес попередив, які наслідки може мати відсутність доступу до зв’язку та інтернету. Можливі збої в роботі охоронної сигналізації, також через збій можуть не працювати банкомати та термінали, які користуються послугами зв’язку «Київстару». Крім того, можуть не надходити повідомлення.