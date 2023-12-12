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«Приватбанк» повідомив, як на його роботу вплине збій «Київстару»

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
«Приватбанк» повідомив, як на його роботу вплине збій «Київстару»
Українців попередили про можливі проблеми в роботі терміналів та банкоматів
фото з відкритих джерел

Проблеми можливі в роботі терміналів, які працюють на картках «Київстару»

Масштабний збій у роботі «Київстару», який стався у вівторок, 12 грудня, частково вплине на роботу деяких терміналів та банкоматів «ПриватБанку». Про це повідомив речник фінансової установи.

«Деяка частина усіх банків, банкоматів та POS-терміналів працюють на мобільних картках. Для тих терміналів, які працюють на картках Київстару, звісно, ця проблема впливає на їх роботу», – підкреслив він.

Компанія «Київстар» заявила в мережі Facebook, що «в мережі стався технічний збій, у результаті якого можуть бути недоступні послуги зв`язку та доступу в інтернет у частини абонентської бази».

«Спеціалісти компанії працюють над усуненням проблеми. На час усунення технічних складнощів, рекомендуємо абонентам користуватись можливостями послуги «національний роумінг». Приносимо абонентам вибачення за тимчасові складнощі та дякуємо за розуміння», – йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, бізнес попередив, які наслідки може мати відсутність доступу до зв’язку та інтернету. Можливі збої в роботі охоронної сигналізації, також через збій можуть не працювати банкомати та термінали, які користуються послугами зв’язку «Київстару». Крім того, можуть не надходити повідомлення.

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Теги: Приватбанк послуги Київстар мобільні оператори

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